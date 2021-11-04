夫妻档抢眼西餐品牌 逆袭传统咖啡店市场

创业初期一度只领500元薪水，甚至不够钱搭德士而得夜宿咖啡店，年轻餐饮业老板咬紧牙根打拼，短短四年开创有22个档口的连锁生意。

名为“Fatty Bom Bom”的连锁生意由陈明山（28岁）和妻子杜衍缘（27岁）于2017年创立，专在咖啡店售卖符合清真认证（Halal）的西餐。有别于传统饮食摊位，档口装潢用色鲜艳，搭配抢眼的招牌标志，给人好玩、阳光的用餐体验。