夫妻档抢眼西餐品牌 逆袭传统咖啡店市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈紫筠 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 杜衍缘（左）和陈明山开创“Fatty Bom Bom”品牌，在咖啡店售卖符合清真认证的西餐。他们最近另外创立“Nasi Kukus”品牌，售卖马来咖哩饭。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 创业初期一度只领500元薪水，甚至不够钱搭德士而得夜宿咖啡店，年轻餐饮业老板咬紧牙根打拼，短短四年开创有22个档口的连锁生意。名为“Fatty Bom Bom”的连锁生意由陈明山（28岁）和妻子杜衍缘（27岁）于2017年创立，专在咖啡店售卖符合清真认证（Halal）的西餐。有别于传统饮食摊位，档口装潢用色鲜艳，搭配抢眼的招牌标志，给人好玩、阳光的用餐体验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中小企业 Fatty Bom Bom 西餐 餐饮业 利用科技创新驱动企业增长 人力荒 企业转型不慌