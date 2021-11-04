夫妻档抢眼西餐品牌 逆袭传统咖啡店市场

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来自 / 联合早报

文 /
陈紫筠

摄影 /
​​​​​​​唐家鸿

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

杜衍缘（左）和陈明山开创“Fatty Bom Bom”品牌，在咖啡店售卖符合清真认证的西餐。他们最近另外创立“Nasi Kukus”品牌，售卖马来咖哩饭。（唐家鸿摄）
杜衍缘（左）和陈明山开创“Fatty Bom Bom”品牌，在咖啡店售卖符合清真认证的西餐。他们最近另外创立“Nasi Kukus”品牌，售卖马来咖哩饭。（唐家鸿摄）

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创业初期一度只领500元薪水，甚至不够钱搭德士而得夜宿咖啡店，年轻餐饮业老板咬紧牙根打拼，短短四年开创有22个档口的连锁生意。

名为“Fatty Bom Bom”的连锁生意由陈明山（28岁）和妻子杜衍缘（27岁）于2017年创立，专在咖啡店售卖符合清真认证（Halal）的西餐。有别于传统饮食摊位，档口装潢用色鲜艳，搭配抢眼的招牌标志，给人好玩、阳光的用餐体验。

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