优立五金家庭用品电器公司 疫情下以攻为守完善行业生态链

小档案

创业：2015年

员工：29人

以攻为守，守住品牌，自审不足，选择时机完善自己行业的生态链，是新加坡邻里企业之星得奖人优立五金家庭用品电器公司应对冠病疫情的策略。

许多商家面对持续近两年的疫情而裹足不前之际，优立创办人黄新坤毅然在去年10月买下吉兰丹巷一间历史悠久的螺丝专卖店，将它扩充为商家对商家的批发点，供应大额五金、螺丝等给机构或建筑公司，扩大优立五金的覆盖面。

黄新坤受访时说：“很多人都说，疫情期间一切不明朗，为什么还进行投资？我则认为，疫情迟早会过去，我们进行风险评估后，觉得能补足生意的缺口，就应把握机会去做。”

这是优立第四个分行，服务对象以商家为主，完善了优立五金电器的生态链，补足现有三间邻里商店以消费者为主的特点——后港分店和高文分店主要提供产品和维修安装服务，波东巴西分店特别设立多样化产品展示厅，满足装修住家的一站式需求。

推出直播 销量上升

优立面簿在疫情期间推出直播，刺激销量上升两三成。（商家提供）

黄新坤说，疫情让他看到自己的不足，“虽然曾经历过沙斯和金融风暴，但谁也想不到冠病疫情会拖这么久。这让我们自我审视，思考未来如果历史重演，我们该怎么做，弥补不足。”

公司在疫情期间加大网店力度，推出直播，刺激销量上升两三成，但黄新坤说，网店竞争激烈，价格透明，有时还得面对恶意诋毁或不属实的削价战。

“而且在新加坡出售的电器产品必须经过认证，比起不需要经过认证的海外邮购货品，成本自然较高，但却相对更安全可靠。”

对此，黄新坤认为，公司必须推出自家品牌产品，培训员工提升产品知识，给网上客户专业意见，让自己更具优势。

一站式装修服务

优立也提供一站式家庭装修服务，“从室内设计、装修工程到购买电器产品等，我们都有专属员工负责，而且员工是自己聘请的，培训容易，工程跟进及品质管理也更易掌控。”

以服务客户为经营理念，自然需要更多高素质员工。不过，疫情期间的封关举措，本地劳动市场工多人少，让优立意识到加速转型的重要性。

为减少对劳动力的依赖，数码化成了不可逆转之势。优立就趁疫情期间，强化批发商的采购体验，通过平台系统，批发商能及时了解货品库存、简化下单订货和收货付款等流程。

邻里企业之星今年以“共创新程，越战越勇”为题。作为该奖项的大力支持者，黄新坤感激地说：“这是个让本地中小型企业可以增加曝光率的机会和平台，只参加一次，好比昙花一现；每年参加，可鞭策自己要做得更好，而且能学习他人优点，建立联络网，有机会进行资源整合。”