王明星执掌旅店置业是最大业主 乌节路明苑寻求集售保留价1.28亿元

明苑上周六召开特别会员大会，超过五成业主同意项目的保留价为1亿2800万元，尺价相当于2325元，较2010年的1亿2000元要价，高出了800万元或6.7％。

继与淡马锡控股旗下公司联手向新加坡报业控股（SPH）提出收购献议后，本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties）又有新动作，将把它持有单位的乌节路商业项目明苑（Ming Arcade）集体出售。

该项目上周六召开特别会员大会，超过五成业主同意项目的保留价为1亿2800万元，尺价相当于2325元，较2010年的1亿2000元要价，高出了800万元或6.7％。

明苑是由88个商店组成的分层地契商业项目，最大业主是王明星执掌的旅店置业，拥有该项目的12个单位，占总分层地契份额的58％。

根据记者取得的资料，在最新估值中，旅店置业持有的单位全都大涨，其中位于地下三楼的单位较2010年估价猛涨113.4％。

如果项目成功集售，按单位估值计算，旅店置业可取得约6400万元的收益。

负责该集售项目的是第一太平戴维斯（Savills）大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake），他接受《联合早报》访问时证实已开始发出集体销售协议（CSA）给业主寻求同意，希望取得至少八成业主同意，以便把项目推出市场求售。

他说：“由于特别会员大会是以网上方式进行，所以我们还得跟进，向业主拿签名，预计下来几周应可获得超过五成业主签名同意。”

少数业主认为 利益大多流入王明星口袋

这是明苑项目第四次尝试集售。此前，它在2011年、2012年和2014年尝试集售，但没成功售出。

三年前，该项目59个商店业主合组，以邀请买家出价方式推出市场求售，当时要价5100万元，相当于尺价4470元。

尽管明苑集售计划已获得王明星这名最大业主的支持，有少数业主认为这次估价存有不合理之处，并在收益分配方面忽视了他们的利益，不准备支持集售计划。这群业主持有单位占总分层地契份额的27％。

一名不欲透露身份的业主说：“在这次估价中，王明星持有的单位都大涨，包括地下三楼单位都能涨一倍以上，反观我们持有单位涨得不多，有些估价还下跌了。这也使得这次集售保留价虽增加800万元，大多数的钱其实都流入王明星的口袋里。我觉得这样的利益分配很不合理，希望他考虑把其中200万元分给少数业主。”

根据旅店置业截至6月底的业绩显示，集团酒店业务继续受冠病疫情冲击，导致上半年净亏2230万元，虽然较去年同期的7180万元净亏已有所改善。

王明星的旅店置业上周五连同凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）和丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司合组财团Cuscaden Peak，向报业控股提出每股2.1元的现金收购献议，交易总值超过34亿元。

旅店置业持财团40％股权，意味着它须筹集13亿6000万元现金，以完成收购交易。在集团仍蒙受亏损情况下，这对王明星和旅店置业无疑是一大挑战，或需从脱售明苑项目来取得额外资金。

另一方面，明苑附近的商业项目如东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）和豪杰大厦（Orchard Towers）近期也宣布展开集售计划，给明苑带来竞争压力。

房地产分析师王伽胜表示，乌节路一带零售业务一年多来备受疫情冲击，但随着接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）实行和进一步扩大，现在是集售的好时机。

他也认为，明苑求售尺价2325元合理，应会吸引到不少买家。王明星可利用这个难得机会脱售项目，把所得重新投资在报业控股的收购项目里。

王伽胜说：“对商业项目投资者来说，重新投资机会是重要考量点。王明星正好能把脱售所得重新投资在报业控股的收购交易里。毕竟，报业控股有着良好业绩和投资回报记录，为什么不尽快卖掉明苑，以便取得更多资金在这个战利品级别的投资交易呢？”

根据记者取得的资料，在最新估值中，旅店置业持有的单位全都大涨，其中位于地下三楼的单位较2010年估价猛涨113.4％。