孝女遍寻疗法治母 成就竹炭养生事业

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创业：2006年

员工：9人

为舒缓挚爱母亲的坐骨神经痛，孝顺女遍寻多种方法，经友人推荐使用负离子竹炭床垫后，酸痛不仅减缓许多，困扰多年的睡眠问题也迎刃而解。

有感于竹炭对养生保健的奇效，嫁作狮城妇的桂林美女何灿红决定以竹炭为创业起跑点，花了半年时间探访日本、台湾和中国20多家竹炭工厂，进入深山穿过悬崖实地考察。

2006年尘埃落定，何灿红掏出6万多元全副身家，跟合伙人在碧山第八站购物中心租个小推车，售卖竹炭竹醋系列产品。擅长销售的她努力打拼，第一个月就取得小利润，可惜合伙人因家人心疼她创业初期的艰苦，不久选择退股，留下她独撑。

“我坚信竹炭对养生保健的好处，当时抱着破釜沉舟的心态来经营，第二个月就联系一家日本百货公司，成功在那里租了个小专柜，竹炭产品很快一炮而红。”

创业的首五六年，她每天工作至少16个小时，一年只休两天，带领近10名员工，每星期到不同的商场举办两三场促销活动，管理8个营销点和仓库。生意渐上轨道后，她准备在商场开专卖店。\

计划永远没有变化快。就在这时，帮她照顾两个年幼孩子，让她无后顾之忧打拼事业的母亲，突然罹患末期肺癌，只剩三四个月的寿命。“这对我的冲击非常大！我决定放慢事业的脚步，全心全意照顾她，因为妈妈只有一个！”

她努力钻研各种医疗与自然疗法，学习大量保健知识，庆幸让母亲延长2年多寿命，过了两年的优质生活。

负离子枕头有助改善失眠和提升免疫力。（受访者提供）

为上百万人改善亚健康

“我的妈妈一生辛苦劳碌，克勤克俭，为子女无怨付出，在我有经济能力让她享福时却走了。”

为走出丧母之痛，何灿红请人代为打理业务，自己游学进修，考察各地优质穿戴用保健品，并先后引进负离子枕头床垫、医疗级专利磁疗、解决湿疹等皮肤敏感问题的紫草系列、韩国黄土按摩鞋、竹纤维毛巾、艾草温阳等八大保健系列。

此时，她对人生无常有更深的领悟，懂得平衡生活与事业，学会活在当下。

2017年起，她陆续在巴耶利峇、金文泰和淡滨尼的三个购物中心开设专卖店ECOK Charcoal House。16年来，已帮到上百万人改善了亚健康和提升家居环境。

做直播拍视频 分享养生保健

何灿红（前排中）亲自带领员工们一起打拼，共同学习成长，分享养生保健知识和方法，让更多人受益。（受访者提供）

去年疫情暴发初期，人生面临另一次的离别，疼爱她的先生运动时突发急性心梗去世，“真的很难接受，十分痛苦。”

为了孩子和跟她打拼10多年的员工们，何灿红再次坚强起来，让生活重归正常，也更坚定了帮助更多人拥有健康的创业初心。疫情期间，她开拓网上销售渠道，带领员工做直播和拍小视频，通过面簿：www.facebook.com/ecoksg/

和公司微信（canhonghe68），分享养生保健知识，让更多人受益。