星展第三季净利上扬31％

通货膨胀提高成本压力的同时，也有利于提升利率前景。尽管面对短期挑战，星展集团（DBS）依旧看好明年展望，预计商业增长势头将持续。

星展集团昨天（11月5日）开市前发布今年第三季业务报告，在贷款和收费收入增长的推动下，集团第三季净利同比上扬31％至17亿元。

星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）在业绩发布会上指出，尽管供应链出现瓶颈和中国经济放缓，但商业势头仍良好。他预测，贷款额明年将上涨6％至7％，这相对于疫情前取得4％至5％的增长。扣除准备金前的盈利明年估计会更高。