星展第三季净利上扬31％ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 通货膨胀提高成本压力的同时，也有利于提升利率前景。尽管面对短期挑战，星展集团（DBS）依旧看好明年展望，预计商业增长势头将持续。星展集团昨天（11月5日）开市前发布今年第三季业务报告，在贷款和收费收入增长的推动下，集团第三季净利同比上扬31％至17亿元。星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）在业绩发布会上指出，尽管供应链出现瓶颈和中国经济放缓，但商业势头仍良好。他预测，贷款额明年将上涨6％至7％，这相对于疫情前取得4％至5％的增长。扣除准备金前的盈利明年估计会更高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星展集团 DBS 第三季业务报告 报告：作为碳服务枢纽 我国到2050年可获高达76亿元增值 星狮集团全年净利 跌3.4％至1.45亿元