电脑电信新产品刺激手机销售 9月零售业销售额同比升6.6％

电脑与电信业多个新产品推出刺激手机销售，我国9月份零售业开始活跃，销售额同比上升6.6％，扭转前个月下跌2.8％的走势。

新加坡统计局昨天（11月5日）公布的零售业销售指数（Retail Sales Index）报告说，如果不包括汽车销售，9月份的零售销售势头会比上个月份的平稳增长更为强劲，计8.3％。

在季度调整后，9月份零售业销售月比增加6.0％，如果不包括汽车销售在内则增加5.1％。虽然如此，整体零售业销售仍低于疫情前的水平。

该报告数字也显示，9月份的总零售额约为34亿元。当中网络零售销售占约15.2％。若剔除汽车销售，总零售额约为29亿元，网络零售销售占18％。

在电脑与电信器材、家具和家用设备，以及超级市场和大卖场这三个领域中，它们的网络零售销售分别占53.7％、32.0％和15.0％。

在餐饮服务业方面，因为8月份我国对堂食有严格限制，使得该月份业务萎缩，相比之下，9月份就有显著好转的现象，年比增长4.4％，比8月份的6.7％跌幅改善很多。其中34.5％属网上订购，比上个月份的39.3％来得稍微低。

联昌银行私人银行董事兼经济师宋生文接受《联合早报》访问时说，从过去三个月的零售销售走势来看，我国整体零售业是稳定了，我国消费者还是有能力也愿意消费的。但是，目前增长数字是因为与过去低基数作为比较。

宋生文举例说，在疫情之前，餐饮服务业每天的销售额约2900万元。在9月份的餐饮服务业每天销售额则是2100万元左右，这已经是过去五个月以来的最高纪录了。

他说：“这阵子的堂食限制在两人，餐营业的餐桌周转率、每桌盈利肯定受影响。不过随着佳节来临、边界限制放宽，虽然不会有旅客蜂拥而来，整体的零售业相信会继续好转。”

华侨银行首席经济师林秀心对零售业也表乐观，零售业9月份的表现，超出银行预测的增长2％。

涨幅最大的是电脑与电信器材，月比增加23.8％，年比则增加66.1％，苹果iPhone 13的面市起着一定刺激作用。

她说，虽然防疫限制延长到11月21日，但是这次的限制对本地消费的影响相信不会太大。部分原因是本地劳工市场已经再次好转，整体失业率跌回2.7％。这显示市场因接种疫苗人数增加而对步入“与冠病共存”更有信心。