丰树北亚信托 Mapletree NAC Trust

本栏于今年8月19日曾论及这只股票一旦跌穿1.00元，当朝位于0.90元的另一条支撑线前进。当时股价为1.01元左右。见报当天股价依然下试1.00元的价位，过后又经过七个交易日的下探1.00元未果；8月31日股价终于跌穿此价位下试0.99元。9月7日股价回扯至1.04元，可惜后劲不足，竟于9月16日下试0.995元，20日更下探0.95元，幸好上述位于0.90元的支撑线坚如磐石。9月24日股价回升至0.985元，次日，股价再试此价位未果，随即于当天以“转向”信号完成了一个小型升势“斜向交叉”中的第（二）点，过后渐渐回落。10月5日股价下跌至0.955元。7日股价第三度试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号结束了第（三）点而迅速回升。10月18日股价升试1.02元，又于当天以“转向”信号完成了第（四）点。几经波折，股价终于在10月25日下跌至0.985元并于当天以“转向”信号结束了第（五）点。若以图中第（三）及第（四）点价差的1.618倍，计自第（五）点，可测得短期目标为1.09元。

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