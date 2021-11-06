德勤调查：缺乏气候相关知识 半数企业审计委员无法有效监督环保方针

全球多家企业推行环保经营方针，可是有一半的企业审计委员会因为缺乏气候知识而可能无法进行有效监管，亚太企业的情况更为严重。

会计事务所德勤（Deloitte）针对40个国家的350个审计委员会成员调查显示，从整体来看，有一半的受访者不认为自己有足够的能力履行与气候有关的监管职责。此外，近60％的委员会完全没有讨论或不定期讨论气候课题，认为自己不熟悉气候课题的委员会占47％。在亚太企业当中，这类审计委员会分别占69％和59％。

每次会议都讨论气候课题的审计委员占整体的6％，其中以欧美地区的情况较好。欧洲、中东和非洲地区（EMEA）、美洲和亚太区审计委员会分别占8％、7％和3％。

中东和非洲地区的委员会也积极进行这方面的讨论，55％的受访者每年至少会讨论一次。

较令人关注的是，70％的企业表示没有完成全面的气候影响的评估，而有52％认为这对企业没有实质影响。美洲、亚太和EMEA区在这方面的数字分别是62％、49％和46％。

只有18％的受访者表示，企业业绩包含气候影响的评估反结果；12％完成了评估工作，但没有纳入业绩报告。

企业的审计委员会主要由董事会成员担任，他们对气候课题的了解严重不足，面对多项内部和外部挑战。最常见的是公司缺乏明确的相关策略，他们也缺乏相关数据，无法根据实际情况做决定。另外，目前国际上没有气候影响的企业报告标准，也是问题之一。

当被问及会建议其他审计委员会如何了解气候变化时，87％的受访者建议通过教育来吸取相关知识，接着是良好的管理信息（79％），以及确保气候挑战符合企业策略（78％）。

德勤东南亚公司治理中心领导者佘玉珠说：“若赋予公司董事会和执行人员相关的知识和工具，他们就可把气候风险和商机列为董事会会议里的首要讨论议题，而且能制定快速且有效的商业模式转型策略。”她也建议审计委员会对本身的气候知识进行测验，以定期检查自己是否有这方面的技能和知识。