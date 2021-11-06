星狮集团全年净利 跌3.4％至1.45亿元

受投入成本、运费及汇率的负面影响，星狮集团（Fraser & Neave）全年净利同比下跌3.4％至1亿4520万元，每股盈利为10分，低于上财年的10.4分。

董事会建议派发每股3.5分年终股息，明年2月14日派息。全年派息持平于5分。

集团昨日（11月5日）闭市后发布截至9月底2021下半财年和全年未经审计业绩报告，全年营收同比上扬2.5％至18亿7920万元。尽管集团取得更高销售，并严格管控成本，但投入成本增加、运费飙升及外汇不利冲击则压缩盈利表现。