星狮集团全年净利 跌3.4％至1.45亿元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 受投入成本、运费及汇率的负面影响，星狮集团（Fraser & Neave）全年净利同比下跌3.4％至1亿4520万元，每股盈利为10分，低于上财年的10.4分。董事会建议派发每股3.5分年终股息，明年2月14日派息。全年派息持平于5分。集团昨日（11月5日）闭市后发布截至9月底2021下半财年和全年未经审计业绩报告，全年营收同比上扬2.5％至18亿7920万元。尽管集团取得更高销售，并严格管控成本，但投入成本增加、运费飙升及外汇不利冲击则压缩盈利表现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星狮集团 全年净利 德勤调查：缺乏气候相关知识 半数企业审计委员无法有效监督环保方针 报告：作为碳服务枢纽 我国到2050年可获高达76亿元增值