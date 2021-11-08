沈颖：科技创新领域互补性强 新浙合作潜力大

冠病疫情凸显了数码化的重要性及普及性，数码科技除了能让业务变得更灵活、提高效率，也能提升企业竞争力。浙江是中国电商的摇篮，新加坡和浙江两地在科技创新领域互补性强，合作潜力大。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖昨日（11月7日）在浙商新加坡大会上讲话时，做出上述表示。她相信有不少新加坡企业乐意与浙江企业合作，寻求共同发展机会。

她指出，新加坡企业发展局（ESG）去年与浙江省商务厅签署备忘录，推动三个领域方面的合作，包括贸易与互联互通、创新与交流，以及可持续城市管理。另外，两地企业机构也签署八项合作备忘录。

沈颖强调：“要全面推动事情，除了政府力量，还必须有企业和民间推动，才能三管齐下，顺利成功。”

因此，她非常高兴新加坡浙商总会发动民间力量，促进新浙两地交流，互通友谊，开通商机。

由新加坡浙商总会主办的浙商新加坡大会今年迈入第三届，因为疫情关系以线上线下混合形式在新加坡和宁波两地连线举行，出席嘉宾包括新加坡中华总商会会长黄山忠、香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年等。

新加坡浙商总会会长李国生吁浙商来新创业

新加坡浙商总会会长李国生指出，“数码科技的迅猛发展，正在全方位改变我们的生活方式、工作方式、社会治理方法，改变着整个世界的秩序。”

他呼吁浙江商家到新加坡创业，新加坡浙商总会在宁波设立数字产业园，一方面可以帮助新加坡的数码科技企业进入中国市场，另一方面也可以让中国的数码科技企业通过新加坡走向东南亚国家市场。

他指出，浙江省正积极策划全球数码贸易博览会，大力推进数码科技和数码贸易的发展，这将为新加坡数码科技企业提供无限商机。

李国生强调：“在后疫情时代，新加坡有可能成为中国同西方国家进行科技文化交流的中间地带。”

在他看来，随着各国政府在今年底前批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），中国与东南亚国家的贸易将会进一步提升。

中国本月初也申请加入由新加坡、智利和新西兰组成的数码经济伙伴关系协定（DEPA），对于加强新加坡和中国数码科技的合作提供新的动力。

黄山忠在发言时对RCEP对新中之间互动乐观看待，他看好两国将迎来更高的经济合作浪潮。

他指出，疫情期间，出入境困难，直接影响商务交流和业务拓展，但随着疫苗接种率提高及各项扶持政策出台，新中两国稳固踏进新常态。

随着防疫措施进一步获得改善，黄山忠呼吁本地商家往海外扩展，“不要被眼前不便困住脚步，大胆走出国门抓住机遇，加入经济复苏进程之中。”