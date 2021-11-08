新交所主板推出SPAC框架 投资高增长科技公司有更多选择 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 从普通市民的角度来理解常见的经济和财经术语和课题。正值本区域高增长科技公司崭露头角，新加坡交易所主板股市也推出了特殊目的收购公司（SPAC）框架，让企业和投资者有多一个选择。SPAC上市，类似让散户投资者也能投资于“创业基金”或“私募基金”。区别在于通过SPAC，散户投资者的资金最后将只用于投资一家公司。此外，投资于SPAC虽同样是依赖专家（发起／保荐／创办／管理者）的能力，但投资者有表决并购计划、赎回股票（退出投资）的权力，而且要在新交所主板上市的SPAC不能采用双层股权结构。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 博学多财 特殊目的收购公司 SPAC 市值门槛 凭单 首次公开售股 IPO 托管账户 赎回股票 并购 借壳上市 海指上周突破4月以来阻力水平 本地股市本周预料走高 海峡时报指数 Straits Times Index