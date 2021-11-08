新交所主板推出SPAC框架 投资高增长科技公司有更多选择

从普通市民的角度来理解常见的经济和财经术语和课题。

正值本区域高增长科技公司崭露头角，新加坡交易所主板股市也推出了特殊目的收购公司（SPAC）框架，让企业和投资者有多一个选择。

SPAC上市，类似让散户投资者也能投资于“创业基金”或“私募基金”。区别在于通过SPAC，散户投资者的资金最后将只用于投资一家公司。此外，投资于SPAC虽同样是依赖专家（发起／保荐／创办／管理者）的能力，但投资者有表决并购计划、赎回股票（退出投资）的权力，而且要在新交所主板上市的SPAC不能采用双层股权结构。