海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（1日）曾论及指数若以2020年6月9日的2839.39点为图中升势“斜向交叉”中的第（二）点，那么同年10月30日的2420.84点将是第（三）点了，而今年4月30日的3237.23点应为第（四）点。依此论推，指数当时正处第（五）点回扯，一旦结束，指数将穿上3237.23点的价位，并将出现可观的升幅。当时指数为3198.17点左右。见报当天指数骤然跳空升至3229.09点，同时在介于3207.71点与3198.17点间留下缺口。2日指数继续上升至3233.00点。11月3日指数进一步上升至3236.86点，与上述3237.23点的距离近在咫尺；无奈力不从心竟于当天以近乎全天最低的3219.69点闭市。5日股价跳空突破上述的第（四）点直试3248.07点，同时在介于3225.16点与3219.69点间留下缺口；因此，图中的第（五）点已经以一个升势“三角形”完成了。有鉴于此，若以此“三角形”的高，计自其上限，可测得基本目标为3399.00点。不过，值得注意的是指数短期回扯或将继续，然而，却没有改变指数长期走势，何况指数依然处于C大波跌势。

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