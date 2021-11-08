慧师傅国际专业风水公司 疫情期间出钱出力 助慈善团体筹资金

小档案

座右铭：雪中送炭

创业：1986年

行业：风水咨询服务

员工：共有三间店，九名员工

将做慈善当作部分事业积极经营的风水大师慧师傅，一年多来看到多个慈善团体的运作资金来源在疫情下受到极大的冲击，他毫不犹豫伸出援手，花了许多时间，投入金钱与精力，为面对经济困难的慈善团体筹款，体现了“雪中送炭”的高贵情操。

身为慧师傅国际专业风水公司（Hui Master International Geomancy Pte Ltd）创办人，慧师傅受访时指出，冠病肆虐，很多慈善团体都不能通过举办晚宴或大型演出之类的活动筹款，维持日常开销的收入大大减少，非常需要公众的资助支持。

直播卖口罩筹款

“慧”字口罩义卖获得众多艺人支持，黄碧仁（右）是其中一位。（受访者提供）

疫情期间，口罩成为必需品，身为众弘福利协会名誉主席的慧师傅灵机一动，设计了“慧”字口罩义卖筹善款。他总共订制了1000个口罩，邀请艺人辉哥与承泽联手以直播方式，每个义卖10元，在短短数小时内就全部卖完，所筹得的一万元不扣除任何费用悉数捐给众弘。

慧师傅也是KDF肾脏透析基金的民俗顾问，鉴于口罩义卖直播的反应热烈，还有很多人表示有意购买，他决定再订制1000个口罩直播义卖，结果同样卖到满堂红，顺利为KDF筹到一万元善款。

此外，慧师傅将今年卫塞节念经点灯收入中的一万元购买500盒医疗口罩，捐赠给新加坡狮子会老人院，并发起捐助口罩慈善活动，成功筹得1280盒共6万4000片口罩，让更多慈善团体受惠。

捐老人院轮椅

除了筹集善款，慧师傅每年都自掏腰包，捐献50辆轮椅给多家老人院，今年也不例外，且捐献数目增至55辆。

面对疫情，生活上遭遇困难的人不少，顾客上门寻求风水咨询服务，慧师傅不但减低收费，还提供清热的花茶供他们饮用，并赠送消毒液与口罩。

“慧心献爱慈善夜”筹款买洗肾机

获悉KDF要增设一个洗肾中心，但缺钱购买两台各价格2万5000元的洗肾机，慧师傅立即发起“慧心献爱慈善夜”筹款活动，拿出自己所经营的风水吉祥物，通过直播投标义卖。

他说，一台洗肾机可以帮助无数的贫困洗肾病人，给予他们重生的希望，延续健康与生命。在众多商家、朋友、顾客以及社会善心人士的响应下，筹集的款项达到10万元，不只购买两台洗肾机而是足够购买四台赠送给KDF。