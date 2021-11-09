汤申景花园以9.5亿元第三度集售 要价比九年前高出61％

位于汤申路一带的汤申景花园（Thomson View）以9亿5000万元第三度推出市场，是今年来要价最高的集体出售项目。

负责销售该项目的橙易咨询（OrangeTee Advisory）昨天发表文告说，这个屋龄34年的私宅项目有200个公寓单位、54个共管排屋和一个商店。

地段面积约54万平方英尺，总容积率为2.1，总楼面面积为113万4656平方英尺，可重新发展成拥有1240个单位的私宅项目。

该地段正在进行可行性研究（Pre-Application Feasibility Study，简称PAFS）。

若按9亿5000万元成交，容积率每平方英尺价格为1293元。价格包括7％的额外户外空间、2亿9600万元的发展溢价（differential premium），以及填补至99年地契的3亿2400万元。

这座公寓曾在2011年招标，但无人问津，隔年卷土重来时被伟合控股（Wee Hur Holdings）以5亿9000万元标下。可是高庭裁决负责代理销售的HSR额外支付一笔津贴给其中一小部分业主，严重违反它的职责，而不批准集售交易，导致交易告吹。

时隔九年，项目再次寻求买家，要价比上次交易价高出61％。招标活动将在周二展开，并在明年1月13日下午3时截止。

武吉知马一商住综合项目 同日也推出集售

昨天同时推出招标的还有武吉知马一带的商住两用综合项目Sixth Avenue Centre，要价为8500万元，容积率每平方英尺价格为1861元。

销售代理高纬环球（Cushman & Wakefield）发表文告说，项目地段面积为1万5009平方英尺，总容积率为3，总楼面面积为4万5028平方英尺。根据市区重建局2019年总蓝图，最多达40％的总楼面面积可充做商业用途，其余用作住宅用途。

要价包含提高容积率至3的发展费和额外阳台空间。

文告也说，市建局曾在2018年批准该项目的住宅部分可保留为服务公寓用途，同时也要求未来的发展商结合毗邻一幅约915平方英尺的地段进行发展。若把这副小地段计算在内，平均地价从容积率每平方英尺1861元下降至1788元。

招标截止日期为明年1月6日下午3时。