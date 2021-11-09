即日起可通过SGFinDex查看 个人在中央托收公司投资信息

个人财务信息共享平台SGFinDex从即日起，让消费者可查看个人在中央托收公司（CDP）的投资信息。

新加坡金融管理局和智慧国及数码政府工作团（SNDGG）昨天宣布推出SGFinDex的第二阶段，投资者可通过参与SGFinDex的银行财务规划应用以及免费的政府财务规划数码服务MyMoneySense，查看自己在CDP的投资。

CDP包含的投资信息包括新加坡交易所挂牌股票、证券、存托凭证、企业债券、政府债券、交易所挂牌基金（ETF）、结构凭单（structured warrants）以及附加股、优先股、基金和普通凭单。

在这之前，消费者已可通过上述应用，查看自己在各家参与银行的存款、信用卡、贷款、单位信托和公积金投资计划（CPFIS）及退休辅助计划（SRS）信息，以及个人的公积金存款、可估税收入、每月组屋还款以及未偿还房贷。七家参与银行为花旗银行、星展与储蓄银行、汇丰银行、马来亚银行、华侨银行、渣打银行及大华银行。

金管局透露，SGFinDex自2020年12月7日推出来，已有超过15万用户注册，29万个银行户头链接，进行了62万次数据检索。文告指出，把CDP包括在SGFinDex内，可为个人提供更全面的财务信息，这是当局和新加坡交易所、参与银行和新加坡银行工会合作的成果。SGFinDex的下一步是要把个人的保险保单包含在内。

金管局助理局长（资本市场）林端利说：“这为新加坡人的财务组合提供更全面的观察，协助他们更好地作出财务决定和加强退休规划。”

助投资者更好查看和规划财务

新交所数码和存托服务主管希尔德布兰德（Daniel Hildebrand）指出，CDP为本地证券市场的各种产品提供综合清算、结算和存托服务，这些数据是投资者整体财务组合的关键部分。通过SGFinDex提供CDP数据，可帮助投资者更好地查看和规划财务。

星展银行对这个宣布表示欢迎。星展理财规划与个人投资董事总经理兼主管黄韵霓说，新加坡去年散户股票交易活动激增，这种情况一直持续到今年第一季。散户交易的蓬勃发展凸显金融公司做更多工作的重要性，以帮助散户明智和安全地投资，先决条件是要能够全面追踪他们的投资。

不过SGFinDex目前还不包括通过其他金融服务平台进行的投资，例如独立财务顾问公司和智能投资顾问平台，不存托在CDP的海外股票也不包括在内。

金管局发言人回复《联合早报》询问时说，目前通过非银行平台如FSMOne.com购买的投资产品信息不包括在SGFinDex中，不过为了不断改善SGFinDex，金管局会在接下来的阶段让更多业者加入。

财务规划公司Providend总裁陈显耀接受《联合早报》访问时表示，这个发展对散户投资者是好消息，可以对自己的存款、信用卡债、贷款和投资一目了然，但如何运用数据仍是关键。

他希望未来SGFinDex可以把其他金融机构如独立财务顾问包括在内，以协助财务顾问帮助客户进行规划。