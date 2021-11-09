本地起步公司疫情期间打造新颖科技创新方案

冠病疫情加快数码化的步伐，本地起步公司在疫情期间看准数据分析、人工智能和可持续发展的商机，打造出新颖的科技创新方案。

新加坡企业发展局（ESG）主办“新加坡科技创新周”（SWITCH），在新加坡创新展览馆（Singapore Innovation Gallery）为全球近140家公司展示创新科技提供平台，其中超过60家是本地企业。

本地从事太阳能储存业务的Sun-Ice Energy、数据标注服务供应商Tictag以及提供视觉图译服务的思录咨询（Idea Ink），昨天在展览馆展示各自的产品。

思录咨询有逾250客户 包括谷歌微软领英

创立于2016年的思录咨询主要业务是用手绘插画行式，把冗长内容简化成现场图译。它至今已有超过250家客户，其中包括跨国企业，如谷歌、微软、领英等。公司创业至今，已从手工文创形式逐渐演变成融合艺术与科技（Art x Tech）的科创公司，每年营收增长率为30％。

公司创始人谢裕惠（30岁）接受《联合早报》访问时说：“我们开发的多媒体信息图表插画墙（SWITCH Immersive Wall）融合了物联网的理念，以深入浅出的形式道出新加坡科技发展内容的大方向。当你趋前用手机轻扫墙上17个科创领域标签时，荧幕将立即呈现与领域相关的科技节论坛内容。”

Tictag利用人工智能和机器学习来提供解决方案，省下数据标记和准备的时间。它在展览馆展示的互动亭，可让那些参观展览的公众在不与人接触的情况下通过显示器给予反馈。不在场的参展商，也能通过移动应用收到回馈。

本地市场占Tictag七成业务

公司联合创始人柯联盛（32岁）受访时说，公司有七成业务来自本地市场，海外市场则占三成。接下来，公司会专注于再投资以及扩大客户群。

Sun-Ice Energy昨天正式推出专有的绿色技术和冷却器创新，旨在减少工业碳排放以及改善环境。公司的潜在客户来自共用工作空间（co-working space）、数据中心和机场航站楼等行业。

公司管理合伙人沈春燕（45岁）说，公司采用的相变材料（Phase-Change Material）是一种太阳能储存科技，它会通过液态和固态转换的过程，储存和释放冷能。

她说：“我们正与一些政府机构和学校洽商，以打造一个多用途的社会企业社区来测试冷却器技术。”