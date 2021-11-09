香港置地 Hong Kong Land （以美元计价）

本栏于今年8月25日曾论及这只股票截至8月23日已经下跌至4.13元。估计跌势或将持续，并向下填补介于3.95元与3.90元间的缺口。当时股价为4.17元左右。实际上，（c）波已经于上述4.13元的价位完成了，见报当天股价已经回升至4.28元。8月27日股价以4.26元闭市较前一个周五闭市的4.17元来的高，随即于其每周一杆图中形成了“转向”信号，旋止跌回升。9月7日股价跳空直试4.77元，同时在介于4.48元与4.20元间留下一个大缺口。9月8日股价更上升至4.89元，无奈力不从心，随后出现回扯。9月21日股价下跌至4.26元，遂将上述第二个缺口的大部分填补，且于当天以“转向”信号重返升势，接着又于其每周一杆图以“转向”信号带领股价全面回升。由于股价自2020年5月26日的3.46元上升以来，其每月一杆图中的“动力”信号也从当时位于负号界域的1.63298的低位，伴随着股价的回升而日益趋近“中性线”，如今已经上升至负号界域的0.26268处。假以时日，当突破“中性线”而进入正号界域，迄时股价将挑战位于6.17元的阻力线。

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