前军人进军包装业 “包办”多个设计奖

小档案

创业：2005年

行业：包装公司

员工：约15人

把吃亏当成学习，亲力亲为，予人方便，即便不赚钱也提供尽善尽美的服务，是多元化包装制造商从无名小卒发展成本地中高档品牌的成功之道。

48岁的许进忠本来是职业军人，有感于退休后可能不易转行，合约一满，他选择离开军队，加入一名下属开设的塑料内托公司，正式踏上“包装”之路。

辗转不同行业三年多后，他在2005年创办Packaging HUB私人有限公司，从包装内托中介贸易做起，渐做渐广，现已在海外拥有工厂，生产各式包装产品如月饼盒、礼盒、购物袋、酒盒等，客户以中高档的酒店、餐饮、时尚零售、化妆品店等为主。

自2017年，公司设计的化妆品礼盒多次荣获新加坡制造商总会主办的新加坡包装奖，曾代表新加坡参加亚洲和国际包装奖。此外，公司也获新加坡杰出企业奖和最佳中小型企业成就奖，现有四个仓库和一家海外股份工厂。

去年疫情导致许多零售商店和酒店餐馆无法正常开业，直接冲击公司的月饼盒销量，订单下滑四成，当时许进忠就作了最坏打算，“如果不裁员的话，可能亏损100万元，把过去的储蓄都耗尽。”所幸公司并没有这么做。

今年月饼生意回弹，月饼盒销量比公司在2019年创下的最高业绩还多出三成，许进忠说，“这令人有点意外，不少新客户是老顾客介绍的。”

款款精致的月饼盒，展现出设计师和礼盒制造商的小巧心思。（受访者提供）

半夜出国取货隔天返新交货

公司现在每年客户不下300家，能在淘汰率高的印刷业立足16年，许进忠认为，顺应市场趋势灵活转变是一大要素，但不计较、不让客户失望、一视同仁和亲力亲为的服务原则更是强项。

“我曾为了满足客户临时需要，买了半夜的机票出国取货，第二天下午飞回国交货。做生意，保住客户，客户就会保住自己的饭碗。”

回想创业第一年，他拜访本地大小酒店，饱吃闭门羹。“走了一年什么都没有，打击很大，不是我的产品不好，我是在等待一个机会。”

机会是给有所准备的坚持者。一年后，他获得莱佛士酒店礼品店的青睐，订购纸袋，但数量少得亏本做。尽管如此，它已是公司老顾客，每年订购量超过30万个。

疫情前，公司上下员工与家属会常年到海外旅游，联系感情。此为2017年韩国之旅。（受访者提供）

量少亏钱也承接

许进忠说，新顾客往往会以少量订单来试探一番，“创业之初，即是量少亏钱，我也承接，而且保证产品质量和服务水平到位，慢慢建立信誉口碑，达到品牌效应。”

“立下目标、坚持不懈、守护信誉”，让这位拥有机械工程背景的前军官，能以实用角度，为包装产品设计画龙点睛。做一行，爱一行，看看摸摸不同包装，买回来拆包研究，已成了每趟海外旅游必做之事。

展望疫情后的包装业，许进忠认为这仍是有利可图的小众市场，“就算是网购，也还没发展到拆开送货纸盒就直接看到产品的阶段，更何况送礼，少了彩盒，总觉得有点低档次。”