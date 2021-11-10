在马国经商本地商家 盼两地商务往来恢复正常 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM 随着新加坡的接种者旅游走廊计划进一步扩大至马来西亚，已在邻国经商或是寻求新商机的本地商家都对此表示欢迎。（路透社） 字体大小: 小 中 大 随着新加坡的接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划进一步扩大至马来西亚，已在邻国经商或是寻求新商机的本地商家都对此表示欢迎，他们盼望两国之间的商务往来能尽快恢复正常，并不计较空中VTL的出行费用高昂许多。宜康医疗保健（Econ Healthcare）集团执行主席兼首席执行官王再保告诉《联合早报》：“新马两国的疫情都向好的方向发展，每天病例都往下跌，VTL的开通是好发展，长远对我们是有利的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 商务 投资者观望海指跌20.48点 评股论经