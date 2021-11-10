在马国经商本地商家 盼两地商务往来恢复正常

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年11月10日 5:00 AM

随着新加坡的接种者旅游走廊计划进一步扩大至马来西亚，已在邻国经商或是寻求新商机的本地商家都对此表示欢迎。（路透社）
随着新加坡的接种者旅游走廊计划进一步扩大至马来西亚，已在邻国经商或是寻求新商机的本地商家都对此表示欢迎。（路透社）

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随着新加坡的接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划进一步扩大至马来西亚，已在邻国经商或是寻求新商机的本地商家都对此表示欢迎，他们盼望两国之间的商务往来能尽快恢复正常，并不计较空中VTL的出行费用高昂许多。

宜康医疗保健（Econ Healthcare）集团执行主席兼首席执行官王再保告诉《联合早报》：“新马两国的疫情都向好的方向发展，每天病例都往下跌，VTL的开通是好发展，长远对我们是有利的。”

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