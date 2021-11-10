新马开通接种者旅游走廊 航空旅行相关业者将受益

订户

来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年11月10日 5:00 AM

新航工程昨日股价闻声猛涨4.80％至2.40元。（档案照片）
新航工程昨日股价闻声猛涨4.80％至2.40元。（档案照片）

字体大小:

新加坡与马来西亚开通接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），受访分析师认为航空和旅行相关业者将受益，它们的股价表现也反映了这点。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“新马VTL开通肯定是个正面消息，因为两地航空交通是2019年全世界第二繁忙的国际航线，提供约560万乘客座位。此外，新加坡是马国最大的国际旅客来源，在2019年有约1000万旅客人次抵达马国。”因此他认为，新马VTL和之前与九国开通VTL的宣布一样重大。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容