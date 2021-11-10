新马开通接种者旅游走廊 航空旅行相关业者将受益 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM 新航工程昨日股价闻声猛涨4.80％至2.40元。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡与马来西亚开通接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），受访分析师认为航空和旅行相关业者将受益，它们的股价表现也反映了这点。新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“新马VTL开通肯定是个正面消息，因为两地航空交通是2019年全世界第二繁忙的国际航线，提供约560万乘客座位。此外，新加坡是马国最大的国际旅客来源，在2019年有约1000万旅客人次抵达马国。”因此他认为，新马VTL和之前与九国开通VTL的宣布一样重大。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 航空股 旅游业 接种者旅游走廊 新马 新航 新翔集团 新航工程 云顶新加坡 城市发展酒店服务信托 新达信托 莱佛士医疗 投资理财 投资者观望海指跌20.48点 评股论经