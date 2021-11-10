SRX： 10月私宅转售价格续涨售量连跌

分析师指出，市场对转售私宅的持续需求导致转售价上升，组屋转售价上扬也助长了这股涨势，但不断上涨的房价和疫情安全管理措施也让一些买家却步，影响转售量。

本地私宅转售价连涨15个月，10月份环比上升0.7％；转售量则连跌两个月，环比下跌6.3％。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）昨天公布的10月份预估数据，私宅转售价涨幅最高的是代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅，价格环比上升0.9％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）转售价格分别上涨0.4％和0.6％。

转售价最高的大众私宅是Breeze By The East的一个单位，价格为345万元。至于中档私宅，最高转售价是一个以640万元成交的吉宝湾映水苑（Reflections at Keppel Bay）单位。

若同去年同期比较，整体转售价上升9％；高档、中档和大众私宅的转售价分别上升8.6％、8.3％和9.4％。

趁组屋转售价上涨 屋主卖屋转买私宅

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣指出，市场对转售私宅的持续需求导致转售价上升，组屋转售价上扬也助长了这股涨势。

“一些组屋屋主趁着现在组屋转售价上涨而卖掉房子，然后提升到私宅。他们需要购买转售私宅以让全家居住。”

在转售量方面，10月份大约有1578个单位转手，比前个月少了6.3％，但同去年同期相比，则多了9％。大众私宅在10月份最受欢迎，占总转售量的60.1％；中档和高档私宅则分别占21.7％和18.3％。

橙易产业有限公司研究与咨询部副总裁孙燕清认为，不断上涨的价格和疫情安全管理措施让一些买家却步，影响转售量。

“我国目前在疫情稳定阶段，看房活动和参观人数受到限制。转售市场可能会受到这些限制的影响，因为一些买家比较喜欢在购买前亲自检查房子。”

随着年关将至，孙燕清预计私宅销售活动会减少，并可能会在明年1月恢复。

麦俊荣则预测价格还会在接下来数月内继续上涨，原因是发展商的新私宅库存即将耗尽，发展商会收购政府售地计划推出的地段和集体出售项目来填补库存。他相信会有更多老旧私宅的屋主考虑展开集售计划。