歌手开日本餐馆 碰疫情专卖晚餐

小档案

创业：2020年3月

行业：餐馆

员工：13人

疫情无阻开业，对日本餐情有独钟的音乐老师，在市中心商业金融区投资开日本料理餐馆，首个月生意令人鼓舞，不料政府收紧抗疫措施不准堂食，餐馆生意大受影响。

为此，美女老板陈镁馨与其他三名合伙人决定暂停午餐营业，专注晚餐生意，希望疫情能快点走出谷底，恢复多人堂食。

陈镁馨自12年前就在李伟菘音乐学院担任常驻老师，兼通电子琴与舞蹈，曾与另三名美少女组成合唱小组，为徐克电影《女人不坏》演唱电影原声带歌曲《私房音乐》，自己曾在2018年推出迷你专辑《It’s Alright》。

自诩吃货的她说，“音乐是我的信仰，经营饮食生意是我的梦想”。去年6月认识来上声乐课的餐饮业老手泰炜纹（42岁）后，两人同是爱吃之人，志趣相投。听到泰炜纹有意开餐馆，陈镁馨决定入股，实现梦想。

两人去年底接手老巴刹对街的一家餐馆，重新设计布置，以陈镁馨的英文名MeiSing为餐馆名，还把她属虎的生肖动物装饰为吉祥物。陈镁馨说：“希望店同其名，能发挥amazing（令人惊叹）的效果。”

餐馆以鲜美味甜的各式日本料理如刺身、寿司卷、特制牛排三文治、烧烤等为主打，厨师有多年烹煮Omakase的经验，即使是常见的寿司卷，也采用鲜花等别有风味的食材，处处彰显厨师的用心。

Ameising售卖各色酒类，其中吉尼斯黑啤酒是本地首家能在酒沫上印上自选照片，精致得让人不忍一口喝尽！

开张时天天客满 一个月收支平衡

餐馆3月开张时，几乎天天客满，常需预约。（受访者提供）

餐馆3月开张时，几乎天天客满，常需预约，短短一个月就取得收支平衡。

然而堂食人数受限，多数人都居家办公后，中央商业区人流骤减，直接冲击这里的餐饮业，尤其像Ameising这类精致日本料理，不太适合打包外卖。

Ameising尝试做了两个月的午餐生意后，反应冷清，因此决定暂停，减少浪费食材和营运开销，让员工有更充裕的时间准备晚餐。

近期营业额跌半 薪金照发没裁员

餐馆以鲜美味甜的各式日本料理如刺身、寿司卷、特制牛排三文治、烧烤等为主打。（受访者提供）

陈镁馨说，虽然这几个月餐馆营业额下跌至少一半，她依旧照发薪金，没有裁员，“他们是我们餐馆最大、最重要的资产。”

比起音乐老师，当老板后的她得应付资金流、有没有员工受感染、人手不足等突发状况，但却甘之如饴，坚守创业，“我希望做出一番属于自己的事业。”

“现在的挑战是外在大环境造成的，不是我们的食物或地点不好，我相信政府会竭尽所能去处理，疫情迟早会过去。我对我们餐馆的品牌有信心。”

拥有10年餐饮业经验的泰炜纹也同样信心满满，“每个人都要吃，都喜欢聚在一起用餐聊天，只要走在潮流前端，让自己的餐馆与众不同、找到定位，就能在竞争激烈的餐饮业中创出春天。”