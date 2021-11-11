【梦想“企”飞系列】父女合拳出击 传统中医打入年轻市场

女儿逾20年的用心和苦心，让父亲放心交棒。走过半世纪的拳器道朝年轻化、数码化转型，期望有一天将成为百年老店。

传承是一门学问，拳器道创办人林春发（75岁）给女儿林金燕（42岁）八个字的忠告：勿忘初心，牢记使命。

创立于1969年，拳器道原是一家武馆。拳，代表拳术、武术；器，代表器械，也希望加入拳器道的学员都能习得十八般武艺；道，则代表修炼之道。

林春发创办拳器道，收徒传授武术。徒弟们练习不时受伤，促使他钻研治疗筋伤骨伤的技能，甚至研制出由36种药材提炼而成的独家跌打药酒配方“筋骨灵”。到了1980年代，林春发多次赴中国学习骨伤推拿，师从著名骨伤科专家韦贵康教授。林春发说，他经过三年摸索，才在明地迷亚路开设了第一家中医推拿中心。

拳器道创办人林春发（左）给女儿林金燕（右）八个字的忠告：勿忘初心，牢记使命。（白艳琳摄）

至今，拳器道已是本地保健业的老字号，共有六家店和100名员工。从一家武馆发展成综合中医诊所，提供推拿、针灸、内科治疗等服务。

借助数码化拓展年轻消费群

一年半前，拳器道在林金燕带领下，开始数码化重塑品牌。“我希望让拳器道年轻化，不只是年长一辈才知道我们的品牌。”她借助专业人士，重新设计了拳器道的标志，以及翻新位于宏茂桥的店面。

在新加坡企业发展局（ESG）支持和中小企业中心顾问的协助之下，林金燕和团队也为拳器道开发了一套应用，让客户可以直接预约推拿看诊。客户依约前往，职员通过中央管理系统显示的资料，直接引导客户到安排好的诊间，无须另外登记。

她在公司20多年，她知道公司向前发展要怎么做。我最近看她真的很拼、很用心、很专心，所以我就放权和放钱给她去进行。——林春发

过去，职员只能靠纸笔记录每次治疗开始和结束的时间。如今，每个诊间门口设置了一台平板电脑，推拿师在开始和结束疗程时，直接在平板电脑输入时间即可。看诊流程数码化，满足年轻一代的消费习惯。林金燕说：“我认为，要做到市场区隔，重点已不再是生意本身，还要加上消费体验。”不论是硬件或软件的更新，都将逐步推广到拳器道所有店面，以惠及所有客户。

父亲是靠双拳打天下，一呼百应。女儿的方式是以理服人，与团队一起为未来打拼。（白艳琳摄）

林金燕并非首次开创年轻消费市场。她于2017年创了专为孕妇在产前和产后调理养护的“产妇拍档”（Madam Partum）大受欢迎，是林金燕带领拳器道转型的重要信心来源。

身为两名孩子的妈妈，林金燕也曾在产后为乳腺阻塞和奶水分泌不足所苦。她听从父亲的建议，在阻塞的乳腺和经络穴位上适当按摩，帮助减轻乳房胀痛，也解决了奶水分泌不足的问题。

深刻体会妈妈哺乳期间的辛苦，促使林金燕开始思考如何从她个人经验出发，帮助更多新手妈妈。同时，她也修读了一些管理课程，启发她思索公司发展策略的不足。“我当时意识到，年轻消费群是我们缺乏的，所以决定将目标锁定在这个层面。”

结合年轻消费群与新手妈妈的需求，产妇拍档的概念于焉诞生。

林金燕起初的规划是在拳器道提供的众多服务中，增加一项专为产妇提供调理养护的推拿医疗服务。可是她发现，拳器道的形象过于阳刚，难令一般人联想到孕妇。

父亲是靠双拳打天下，一呼百应。我的方式是以理服人。我常常告诉团队，我们正在为未来一起打拼。没有他们，我是做不到的。——林金燕

与商业顾问商量后，林金燕决定自创品牌。林金燕擅用网络和社交媒体经营品牌，客户包括本地知名艺人如白薇秀、李美玲、歌手郑可为，以及网红梁文珊等，都通过社交媒体为产妇拍档打响了知名度。

“产妇拍档的成功真正鼓励了我。我对市场的掌握更有信心，也有信心推进我的愿景。”

林金燕表示，自小已很清楚要继承家业，从澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT）毕业后，就直接加入了拳器道。“我不懂中医治疗，但我热爱管理和创新。”林金燕加入拳器道，从低做起，在前线直接面对客人和员工。

林金燕借助专业人士，重新设计了拳器道的标志，以及翻新位于宏茂桥的店面。（视频截图）

父亲期望女儿开创企业下个50年

由于缺乏中医专业背景，林金燕在管理方面遇到不少挑战。加入拳器道初期，有推拿师傅对林金燕出言不逊，给了她一次相当大的冲击。

那一次经验令林金燕领悟，她若要继承父亲靠双拳打天下的事业根基，必须建立自己的领导风格。“我的方式是以理服人。我常常告诉团队，我们正在为未来一起打拼。没有他们，我是做不到的。”

观察女儿这些年来的努力，林春发说：“她在公司20多年，她知道公司向前发展要怎么做。我最近看她真的很拼、很用心、很专心，所以我就放权和放钱给她去进行。”

我认为，要做到市场区隔，重点已不再是生意本身，还要加上消费体验。——林金燕

看着店里挂上经过重新设计的标志，林春发坦言不舍。曾想过让拳器道自然凋零，女儿的努力，令林春发回心转意。“产妇拍档在新加坡是独一无二的，也符合拳器道的精神，我们都是靠手技。”

加上林春发也认为女儿已经到了适合接班的年龄，父女之间自然有了默契和相同的目标。林春发说：“拳器道已经50年，下一个50年就靠她了。”

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