若没其他竞争者出手 分析师：吉宝新献议价应会获股东支持

银河—联昌分析师林秀琪认为，吉宝企业调高现金献议的部分并不出乎意料，也不过于激进。集团预计另外拨出3亿2500万元，或总共出资14亿元。

吉宝企业（Keppel Corp）对收购新加坡报业控股（SPH）提出的新献议价符合市场预期。分析师相信，如果Cuscaden Peak财团不调高收购价，也没有其他竞争者出手，这项交易应该会获得股东支持。

分析师：市账率上调价格公允

分析师指出，新献议价比Cuscaden Peak财团的出价更高，并把报业控股的市账率（P/B）上调，这个价格相当公允。

星展集团研究分析师何佩华接受《联合早报》访问时指出，调整幅度只要达到至少10分都具意义，而新献议价已比Cuscaden Peak每股2.10元的现金献议高了12％。

Cuscaden Peak由旅店置业（Hotel Properties）、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司组成。

何佩华说：“尽管投资者一般上会倾向接受现金献议，但报业控股房地产投资信托（SPH REIT）和吉宝房地产信托（Keppel REIT）提供稳定的股息收益率，让投资者有机会把握两只信托推动增长的潜能，这也是不错的部署。”

据她估计，吉宝企业每上调每股现金献议10分，就要额外拨出1亿6000万元的现金。

银河—联昌分析师林秀琪认为，吉宝企业调高现金献议的部分并不出乎意料，也不过于激进。集团预计另外拨出3亿2500万元，或总共出资14亿元。

她指出，将报业控股的资产组合归入吉宝资本的资产管理规模（AUM）中，是一个让集团采摘低垂果实的时机，有助于它实现2025／2030愿景，把股本回报率（ROE）提高到15％。不过，从现在至12月1日的空窗期间，吉宝的股价可能会受到压力。

林秀琪不排除可能出现更具竞争力的出价，因为吉宝的新献议价仍比该行估计的每股2.64元股权价值低了10％。

卢振华： 不影响吉宝胜科海事合并计划

昨天在媒体与分析师说明会上，吉宝企业集团总裁卢振华指出，更高的现金献议估计让集团形式上的净资产负债比率增加0.03倍。

尽管如此，该比率仍处于1倍以下，集团有足够能力去追求其他商机。这也不会影响吉宝岸外与海事及胜科海事的拟议合并计划。

卢振华说：“自2020年9月推出资产套现计划以来，集团已宣布套现约24亿元的资产，并已收到其中约16亿元现金。我们有望在2023年底超越套现50亿元资产的目标。”

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄说，报业控股的股东或还是觉得吉宝的出价不够高，因为他们认为，大部分在冠病疫情下达成的交易都存在投机成分。不过，新的献议价把该集团的市账率调整至1倍，这个出价很难让人说是不公平的。与此同时，吉宝股东也获得管理层保证不会为了收购报业控股而开价过高。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩认为，吉宝在第一通（M1）和数据中心项目上与报业控股取得协同效应，这是Cuscaden Peak财团所缺乏的。他相信财团不太可能提出相近吉宝出价的献议。