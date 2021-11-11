财经人语

周文龙

不出所料，吉宝企业调高收购新加坡报业控股的献议价，让这场收购战继续升温。

周二深夜11时许，吉宝企业比截止日期提前三天开出新的收购价，从原本的每股2.099元，调高12.6％至2.351元。这使得报业控股价值从34亿元，提高到38亿元。

与10月28日，淡马锡控股旗下两家独立管理的投资组合公司，连同本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties）组成的新财团Cuscaden Peak，所提出的每股2.10元现金收购献议比，吉宝的新收购价高出了0.251元。

在吉宝的新献议中，报业控股股东照旧可获得0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及0.782股的报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。

不同的是，他们现在可获得现金多了，从每股0.668元现金，增加了0.2元至0.868元现金。

另外，按前天股价计算，报业控股房地产投资信托和吉宝房地产信托的估值增加共5.2分。

其实，在吉宝提出新收购价前，报业控股和吉宝两只信托的股价已分别升至1.02元和1.15元，按这股价计算，吉宝原来的每股收购价已达2.151元，较Cuscaden收购价更吸引人了。

吉宝企业总裁卢振华在昨天的媒体和说明会上指出，集团调高收购价，反映了报业控股业绩和整体市场改善。

报业控股上月发布的2021财年全年业绩显示，集团全年净利为9294万元，扭转之前一年的8370万元净亏。若只看继续经营的非媒体业务，集团全年营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元。

吉宝可脱售

报业控股14亿元非核心资产

卢振华不忘强调，即便收购价调高，报业控股仍是一个非常具吸引力的战略投资组合，吉宝还是可从中获利。

大多分析师都认为，吉宝是应该调高收购价，以免这只几乎煮熟的鸭子飞了。

银河—联昌（CGS-CIMB）分析师林秀琪、骆敏仪和殷嘉薇表示，吉宝的新收购价只是额外多出约3亿2500万元现金，不算开价过高。

因为如果收购成功的话，吉宝可将报业控股价值约14亿元的非核心资产脱售，包括价值约1亿4400万元的优质洋房（GCB）。

星展集团分析师何佩华则表示，报业控股重估后的净资产值为每股2.49元，吉宝调高收购价，仍可因交易取得每股0.12元的增进（accretion）作用。

报业控股股东现在应该做什么呢？什么都不必，就是等看新财团Cuscaden Peak是否会相应抬高收购价。

大华继显分析师陈艺荣接受《联合早报》采访时说：“这将取决于新财团的策略，即他们是否愿意为报业控股资产支付更高溢价。此外，它们也得考虑报业控股资产怎么结合到它们自身的投资组合中。”

他也指出，吉宝出价为报业控股的1.1倍股价与净资产值比（P／NAV）。作为参考，英国同行的交易价为1.2倍。

不过投资研究平台Smartkarma的分析师弗雷塔斯（Brian Freitas）不认为新财团会开出匹敌吉宝的收购价。

他说：“即使它们这样做，只要吉宝房地产信托和报业控股信托的股价上扬，吉宝出价还是会更高。”

无论新财团会否推高价格，报业控股股东将是收购战的最大赢家。

从今年初的最低水平1.13元，再到4月宣布战略重组后的1.53元，然后到掀开收购战后的2.16元，报业控股股价今年迄今涨了近一倍。

随着吉宝开出的新献议，预料恢复交易后的报业控股股价又将攀升。

但股东可别太贪心，希冀这场收购战会越演越烈，因为吉宝企业强调，它不会再调高收购价了。

至于收购战的输家，我认为应该是淡马锡。

它同为吉宝和新财团两大成员的大股东，无论是哪方获胜，它都得支付更多。而吉宝和新财团中的凯腾控股及丰树产业集团，也将陷入犹如“兄弟争抢女朋友”的尴尬竞争局面。

报业控股最迟在12月8日召开特别股东大会，到底谁能夺取股东的“芳心”，赢得美人归？很快就能见分晓。