东南亚数码经济销售额 今年料破2345亿元

东南亚的数码经济销售额今年预料可突破1740亿美元（2345亿新元），并在2025年达到3600亿美元，超过去年所预期3000亿美元。

新加坡与东南亚其他五国的数码经济今年料均取得双位数增长，增幅介于31％至93％。

报告：2030年前 区域数码经济料达万亿美元

互联网巨头谷歌（Google）、淡马锡控股（Temasek）和咨询公司贝恩（Bain）昨天联合公布的2021年东南亚数码经济报告显示，在数码消费者和商家迅速增长，以及电子商务和送餐服务加速发展的推动下，相较于去年1170亿美元的成交金额（Gross Merchandise Volume，简称GMV），东南亚今年的数码经济将飙增49％至1740亿美元。

这份年度报告今年迈入第六个年头，也首次对东南亚未来10年前景做出预测，看好区域数码经济到2030年前将升至1万亿美元。

随着互联网日益成为区域消费者生活中不可或缺的部分，东南亚如今步入数码世纪（digital decade），区域上网人数逾4亿4000万，当中约八成为数码消费者，购买至少一次线上服务。

谷歌东南亚副总裁黛维丝（Stephanie Davis）在昨天举行的线上报告发布会指出，东南亚数码经济的增长势头并没有放缓迹象，今年上半年新增200万名数码消费者，自去年3月疫情暴发以来增加600万人。

报告研究范围涵盖新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾等六个市场，不仅关注电子商务、交通及食品、线上旅游、线上媒体及金融服务这五个关键领域，也包括医疗科技和教育科技这两个新兴领域。

我国数码经济今年回弹 增长35％至1500亿美元

新加坡的数码经济今年将回弹，同比增长35％至1500亿美元，到2025年料增至2700亿美元。其中，电子商务同比增加45％至710亿美元，为我国今年数码经济带来三分之二的贡献。随着接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划开通及旅游限制逐步解除，线上旅游交易呈复苏迹象，同比增28％至230亿美元。

淡马锡首席投资策略长罗锡德（Rohit Sipahimalani）认为，新加坡作为区域资金和人才的门户，以及具吸引力的科技枢纽地位，将继续在区域数码经济增长方面发挥不可或缺的推动作用。

报告预期，区域企业今年吸引投资总额有望创新高，上半年总值115亿美元，同比增82％，当中包括物流服务业者J&T Express（20亿美元）及二手车市场交易平台Carro（3亿6000万美元）。去年的全年总值为116亿美元。

交易增加和更高估值促使更大规模的融资活动，东南亚今年来已诞生11家消费科技领域独角兽企业（融资估值10亿美元的公司），总数增至23家。