报告：今年首九个月 亚细安金融科技融资额涨逾两倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 亚细安的金融科技融资强劲回升，今年首九个月达到35亿美元（47亿新元），比去年全年多出两倍。新加坡的金融科技公司吸引最多资金，达16亿美元。大华银行（UOB）、普华永道新加坡（PwC Singapore）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）昨天联合发布的2021年亚细安金融科技报告显示，今年首九个月的融资额已比去年全年的11亿美元高出218.2％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金融科技 数码化 亚细安 大华银行 普华永道新加坡 新加坡金融科技协会 孟理齐： 亚太经济体须做好防疫准备 也应共同加强数码协作能力 【梦想“企”飞系列】父女合拳出击 传统中医打入年轻市场