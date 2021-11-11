报告：今年首九个月 亚细安金融科技融资额涨逾两倍

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

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亚细安的金融科技融资强劲回升，今年首九个月达到35亿美元（47亿新元），比去年全年多出两倍。新加坡的金融科技公司吸引最多资金，达16亿美元。

大华银行（UOB）、普华永道新加坡（PwC Singapore）和新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）昨天联合发布的2021年亚细安金融科技报告显示，今年首九个月的融资额已比去年全年的11亿美元高出218.2％。

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