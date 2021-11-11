SRX预估：10月份私宅租金环比上涨1.3％

由于市面上的租房供应有限，本地整体私宅租金在10月份环比上涨1.3％，创过去五个月以来最大涨幅。私宅出租数量也随着边境重开环比增加10.1％。

房地产网站99.co和SRX昨天发布的预估数据显示，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）取得1.6％的最大涨幅，代表高档私宅的核心中央区（CCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）租金则分别上涨1％和1.3％。

私宅租金同比上涨9.1％

若与去年同期相比，整体私宅租金上涨9.1％。

当中，大众化私宅的租金涨幅最显著，达9.9％。中档私宅和高档私宅分别上升8.7％和8.4％。

出租方面，10月共有4651个私宅单位出租，比前一个月多10.1％，同比则减少1.6％。

最受租户欢迎的是大众化私宅，出租的单位占总数的36.5％，接着是中档私宅和高档私宅，分别占32.9％和30.6％。

另一方面，组屋10月份租金环比上涨0.2％，出租单位也环比增加8.2％。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣指出，租金上涨的原因是租房供应有限以及租房需求稳健。

他解释，随着更多组屋转售单位卖出，可出租单位减少。同时，在建筑业供应链中断的影响下，新组屋和公寓单位的建筑工程遭到延误。

建筑业面临的仓储和其他问题还没解决，他认为组屋和公寓的新供应单位不太可能会在未来几个月内增加。

橙易产业有限公司研究与咨询部副总裁孙燕清指出，随着边境重开以及更多接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划开通，组屋和私宅的租赁市场从中受惠，出租单位相应增加。

她说，越来越多新加坡人、永久居民和外国人在过去几周回到新加坡，这可能带动了租房需求。“我们留意到有更多新加坡人近几个月把组屋或私宅单位租出去。”