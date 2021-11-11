主打碳中和食品 精品杂货店让人吃出健康

胡智琴指出，创立Ryan's Grocery全是因为爱子心切。夫妻当年发现儿子对麸质、乳制品、坚果、鸡蛋等敏感，常得到海外寻找有机无麸质产品。于是，他们决定将这些产品带回本地，让更多人受益。

胡智琴因为孩子而创立了精品杂货店Ryan's Grocery，结果在食品供应行业创出一片天地，提供碳中和食品（carbon-neutral）的杂货店，在冠病疫情期间公司营业额增加超过一倍。

Ryan's Grocery创办人胡智琴接受《联合早报》访问时说，过去两年来，尽管面对疫情冲击，公司营收较过去五年平均收入，却高出了150％左右。这主要是因为疫情带动了居家办公趋势，更多人在家煮食，也更关注食品来源和健康成分，特别是食品可持续性。

打算在东南亚 增设两家店面

如今，公司还准备扩大业务，通过合作伙伴或特许经营的方式，明年在东南亚增设两家店面。

胡智琴说：“疫情令更多人居家办公，除了出外打包，不少人也在家烹饪。我们店里供应许多独特食品，包括有机和碳中和肉类食品、无麸质（Gluten-free）或无防腐剂的饼干、面包、酱料和调味品等，满足一些人的需求，帮助我们增加不少生意。”

Ryan's Grocery创立于2015年，主要售卖澳大利亚、英国和美国等知名有机无麸质产品，堪称本地第一家，也是最大型的无麸质杂货店。

该店也进口澳洲的无麸质、无防腐剂有机香肠、有机草饲牛肉和羊肉，猪肉和鸡肉都不含激素、抗生素。其中，该店还推出碳中和猪肉、牛肉和羊肉的肉类供应商，顾客可完全追溯这些产品来源，让大家吃得放心，实现了该店的“有意义的杂货商”的座右铭。

她进一步指出，过去许多人提到有机食物，以为这指的就是蔬菜和水果这类食物，其实从广义来说，有机食物还包含了有机肉类和鱼类等。

像公司进口的有机肉类，它们在养殖过程中食用的是有机饲料，生长环境也尊重动物的福利标准，包括必须在室外养育，不会给予抗生素或生长激素，甚至是屠宰过程也以较人道方式处理，使得这些肉类都符合有机食物标准。

根据专家研究，有机食物通常比常规食物具有更多的营养物质如抗氧化剂。对食物、化学物质或防腐剂过敏的人常常会发现自己的症状减轻或者消失。例如2016年欧洲一项研究结果显示，某些营养素在有机肉比常规饲养的高出50％。

对胡智琴来说，有机食物的可持续性更强，可减少环境污染，增加土壤肥力，节约用水，以及减少能源消耗。

顺应“碳中和”的全球潮流，Ryan's Grocery约两年前推出了碳中和肉类。

胡智琴坦言，有机肉类生产过程必然有碳排放，但公司采用全面管理方法，与合作伙伴一起合作减低碳排放，包括农场采用太阳能电板和污水处理再循环，以及购买碳信用额（carbon credit）等。她说：“我们要继续提供更好食物，就必须开始采取行动，朝向有机和碳中和食物方向发展。更重要的是，我们还应从日常生活开始，减少食物浪费。”

胡智琴创业前，主要在中国和香港从事媒体销售、行销和广告业，曾担任卫视台（STAR TV）高管，并没有任何食品批发销售经验，更不曾有过创立精品杂货店的念头。

她指出，创立Ryan's Grocery，全是因为爱子心切。

原来，她和丈夫谢中仁发现当时年仅两岁的儿子Ryan（谢佳恩）对麸质、黄豆、乳制品、坚果、鸡蛋、酵母等敏感，他们经常得到海外寻找有机无麸质产品。夫妇俩多次到墨尔本及西澳的农夫市场（Farmers Market）买食物后，认识许多小批生产商。于是，他们决定将这些产品带回新加坡售卖，让更多本地有相同需求的人受益。

夫妻俩无心插柳柳成荫，Ryan's Grocery从创立初期只有武吉知马住宅区明才园（Binjai Park）一个店面，如今还在世界城（Great World City）设立第二个店面，以及越南胡志明市的一个店面。

另外，公司也跟冷藏公司超市（Cold Storage）合作，在该超市中推出特有的干式熟成牛肉和优质肉类。

Ryan's Grocery最近刚获得FSSC 22000认证，是本地少数几家获得高水平食品安全认证的公司之一。

胡智琴指出，该认证有助公司打开出口到许多国家的大道。她下来准备乘着健康饮食顺风，开拓更多海外市场，让更多人有机会食用她心目中的“快乐食品”。