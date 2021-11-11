更多家族企业接班人 参选新加坡金字品牌奖

尽管正值疫情期间，但今年参与新加坡金字品牌奖（SPBA）的企业比往年踊跃，当中还包括致力于承先启后把家族事业发扬光大的新一代接班人。

第20届新加坡金字品牌奖已进入评审阶段。这次担任评审的包括新加坡企业发展局商业服务副署长张溢仁、新报业媒体Content Lab创意总监林志雄、共和理工学院全国职场学习中心主任杜炳德和新加坡知识产权局商标注册司司长陈泳潓。