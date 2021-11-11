更多家族企业接班人 参选新加坡金字品牌奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 担任新加坡金字品牌奖评审的是共和理工学院全国职场学习中心主任杜炳德（左起）、新报业媒体Content Lab创意总监林志雄、新加坡企业发展局商业服务副署长张溢仁，以及新加坡知识产权局商标注册司司长陈泳潓。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 尽管正值疫情期间，但今年参与新加坡金字品牌奖（SPBA）的企业比往年踊跃，当中还包括致力于承先启后把家族事业发扬光大的新一代接班人。第20届新加坡金字品牌奖已进入评审阶段。这次担任评审的包括新加坡企业发展局商业服务副署长张溢仁、新报业媒体Content Lab创意总监林志雄、共和理工学院全国职场学习中心主任杜炳德和新加坡知识产权局商标注册司司长陈泳潓。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡金字品牌奖 家族企业 疫情 线上 孟理齐： 亚太经济体须做好防疫准备 也应共同加强数码协作能力 【梦想“企”飞系列】父女合拳出击 传统中医打入年轻市场