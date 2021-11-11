对报业控股献议价提高至每股2.351元 吉宝企业：不会再调高出价

吉宝企业（Keppel Corp）提高出价，竞购新加坡报业控股（SPH）的非媒体业务，其中现金部分提高0.20元至每股0.868元，每股献议价提高到2.351元。

吉宝的新献议比之前的2.099元高出12％。吉宝强调，这是最终献议价，不再调高出价。

吉宝的新献议也较财团Cuscaden Peak的每股2.10元高，后者提出的是现金收购献议。财团仍有机会在11月16日前提出新的献议。