对报业控股献议价提高至每股2.351元 吉宝企业：不会再调高出价

订户

来自 / 联合早报

文 /
吕爱丽

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

字体大小:

吉宝企业（Keppel Corp）提高出价，竞购新加坡报业控股（SPH）的非媒体业务，其中现金部分提高0.20元至每股0.868元，每股献议价提高到2.351元。

吉宝的新献议比之前的2.099元高出12％。吉宝强调，这是最终献议价，不再调高出价。

吉宝的新献议也较财团Cuscaden Peak的每股2.10元高，后者提出的是现金收购献议。财团仍有机会在11月16日前提出新的献议。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容