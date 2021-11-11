对报业控股献议价提高至每股2.351元 吉宝企业：不会再调高出价 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 吉宝企业（Keppel Corp）提高出价，竞购新加坡报业控股（SPH）的非媒体业务，其中现金部分提高0.20元至每股0.868元，每股献议价提高到2.351元。吉宝的新献议比之前的2.099元高出12％。吉宝强调，这是最终献议价，不再调高出价。吉宝的新献议也较财团Cuscaden Peak的每股2.10元高，后者提出的是现金收购献议。财团仍有机会在11月16日前提出新的献议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉宝企业 新加坡报业控股 吉宝房地产信托 报业控股房地产投资信托 淡马锡控股 孟理齐： 亚太经济体须做好防疫准备 也应共同加强数码协作能力 【梦想“企”飞系列】父女合拳出击 传统中医打入年轻市场