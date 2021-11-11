卖灯扩至粉刷 亮之家灯饰公司疫中发掘商机

亲自登门走访客户探市场，传统邻里灯店老板发掘疫情危机中的商机，生意量不仅增多三成，客户回馈点评也从原有的两颗星，提升到4.6颗星，成功吸引年轻网民上门。

眼见许多邻里企业受疫情波及，在淡滨尼开业20多年的亮之家灯饰公司（Bright House Lighting Pte Ltd），老板林木发（61岁）本想以静制动熬过困难，没想到疫情期间反而接到更多客户来电，要求安装额外电插座等，而且服务范围还从过去只安装电器，扩大到粉刷、修水管、组装橱柜等。

“自从政府规定居家办公和居家学习后，大人小孩都得用电脑，很多家庭才发现家里的电插座不够用，而且在家时间长了，对风扇电灯等的需求更迫切。今年，我们卖出吊挂式DC马达的风扇就比往年多两成，LED省电电灯也多了一成。”

工作量增加，人手吃紧，林木发亲自出马，到顾客家评估工程时间和报价。

一次，一位顾客问起拉换电线后为何不“顺手”提供粉刷服务，马上点醒了他，记得自己年轻时曾当过油漆学徒，懂得基本知识和手艺。于是，他增聘人手提供培训，扩大服务范围。

赢顾客点赞 设机制奖励员工

除了粉刷，他也“顺手”帮顾客修马桶水管、补钉换螺丝等；同时与制造橱柜的好友搭档，联络从事房地产经纪的前同事们，承包出租房等拉电、整修粉刷工程。

这些额外服务利润虽低，却为亮之家赢得顾客的点赞。短短半年，点评星级从两颗升至4.6颗星，还成功吸引通过网搜招来的年轻新客。

“我从没想到这几颗星星有这么大的魅力，顾客现在更信任我们，也知道我们有20多年历史和经验，能在最短时间做好工程。”

他还设计新的员工奖励机制，与员工分享客户好评的实质利益，努力朝4.9颗星的目标迈进。

亮之家使用网络营销后，成功吸引年轻客源。

暖心服务弱势家庭

去年疫情期间，公司把三分之一的产品服务放上网销售，吸引年轻客之余，也简化工作流程，缩短工程时间，“现在不利用网络经营，生意是无法长久生存的。”

市场走得勤，服务品质把关做得密，林木发却也看到一些老龄住家暗藏严重隐患！

“一些人在一个电源插座接上四五个电器，只要每个都能用，也就不理会老旧的总电头是不是过载。结果电流增大，导致电线过热烧焦，可能引起火患。这很让人担心。”

他就后悔曾因为没有坚持先为一个组屋单位更换电线，等屋主从外地回新、准备足够的钱时，屋子却失火，三个月无法住人。

“疫情期间，一些老人家或低收入者负担不起更换电线等费用，我就只收材料费，不收工钱，有时我也让他们分期付款，毕竟安全最重要。”

小档案

创业：1997年

行业：灯饰

员工：约18人