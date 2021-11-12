留学新加坡 走进世界学堂

新加坡是本区域一大教育枢纽，吸引不少海外学生前来留学。

其中，它的卓越教育体系、治安良好、社会稳定、与中国距离较近、华族文化相似等因素，就吸引着众多中国学生前来新加坡留学。据中国《经济日报》去年11月报道，当时共有约4万名中国学生在新加坡留学。

融汇中西 教学成绩登国际排名

新加坡虽然是个小小的岛国，政府对于教育事业却不遗余力，也因为融合了东西方文化，所以狮城成为全球教育集大成者。

新加坡中小学生的数理能力在去年公布的国际数学与科学趋势研究报告中，领先全球72个国家和地区的学生。这也是狮城学生过去16年来第三次在这项国际调查中名列前茅。在高等学府方面，新加坡国立大学（NUS）和南洋理工大学（NTU）近年来在多项全球大学排行榜中，处于亚洲领先位置。

其卓越的教学表现吸引了众多想要留学的学生及其家长的注意。在狮城，尽管官方语言是英语，然而七成国人是华人，且多数会听会说华语，所以对于那些原本英语欠佳，急需从华语向英语过渡的华人留学生来说，成了理想的目的地。

国际学校选择多

加拿大国际学校曾举办中英双语班大聚会。（图/加拿大国际学校网站）

近年来，随着新加坡政府进一步区分公民和非公民的权益，包括公民获得小一优先报名权，非公民学费则逐步调高等，一些外籍学生因此放弃入读政府学校，改选国际学校。

新加坡汇聚了60多所国际学校，涵盖了从幼儿园到大学预科的教育，而且与欧美澳等国家的名校接轨。受访的国际学校也异口同声表示，观察到近几年申请入学的中国学生有增加的趋势。

加拿大国际学校K-12中英双语校长熊华丽 （图/加拿大国际学校）

以加拿大国际学校（Canadian International School）为例，该校现有3000多名师生，其中两成多来自中国大陆和香港地区。该校K-12中英双语校长熊华丽受访时表示，她注意到近几年申请入学的中国学生明显增加。

究其原因，熊华丽认为，除了新加坡治安良好、社会稳定、距离中国近、文化相似、生活费比欧美低等原因，还因为“新加坡独特的中英文双语环境和东西方结合的教学模式”。该校的中英双语课程今年是第八年开展，原来只是幼儿园读到六年级，但由于家长对课程非常肯定，校方也觉得时机成熟，所以决定开到中学。

她说：“现在，七八年级有双语数学课，高中11和12年级开了中文的知识论。明年还准备开另外一门课。在我们双语课十年之际，我们学校的双语就是发展到从幼儿园到高中毕业班了。”

熊华丽表示，在新加坡的中国留学生，有近三分之一因为接受了新加坡的教育，更受欧美名校青睐，获得进一步深造的机会。

新加坡美国人学校招生办主任蒂娜·赫尔曼（图/新加坡美国人学校）

新加坡美国人学校（Singapore American School）有4006名学生，其中持中国大陆和香港护照的学生共占9％，据该校招生办主任蒂娜·赫尔曼（Tina Herman）表示，她也观察到中国学生申请者有增加趋势，而且其中多数介于3到6岁之间。这些家庭不仅希望孩子能接受最好的英文教育，也希望孩子进一步提高他们的中文读写能力。

她说：“新加坡美国人学校为小学生提供中英双语课程已五年。该计划越来越受欢迎，学校每年都在增加额外的班级，让那些对该计划有浓厚兴趣的学生能参与。”

她透露，在这里毕业后的学生，可以继续到全球各地以英语授教的高等学府进修。其中，这里大部分都进入美国大学，较小部分的毕业生去英国、加拿大、澳大利亚、新西兰和新加坡等地深造。

新加坡美国人学校的小学部华文浸濡课程，其鸟类歌唱俱乐部让学生透过趣味的方式体验不同的华族文化。（图/新加坡美国人学校-摄于疫情前）

助学生更快融入

拥有较多来自中国留学生的国际学校，也以不同的方式帮助他们更快融入在本地的学习环境。比如，一些国际学校也有一批会说华语的教师和工作人员，以便于沟通。

新加坡美国人学校有专门的英语语文课程，让那些华语为母语的小学生能更快掌握英语。蒂娜·赫尔曼表示，学校有一个充满热忱的家长协会。该协会与学校合作，协助外籍学生家庭过渡并且融入狮城及新加坡美国人学校。协会中的中国大陆及香港成员，则专门协助新入学的同乡家庭融入本地生活。

熊华丽校长说：“对中国孩子们来说，我们能除了能满足他们的英语学习外，还能保证所有的学生保持并提高中文水平。”

加拿大国际学校在小学阶段，除了中英双语课程外，还有每天一节课的中文课，孩子能跟自己水平相近的孩子一起学习，教材也是用中国教育部组织编写的教材和一些补充资料。到了中学，来自中国的孩子更是如鱼得水，除了可以选修中文语言文学课以外，可以用中文上数学和其它科目。这样一来，高中毕业可以取得IB的双语文凭。

从新出发 孩子拥有更广阔的选择

毛华（左一）在2019年就让两个孩子来新求学。图为他和太太与两个孩子在星耀樟宜留影。（图/受访者提供）

在众多送子女来狮城留学的家长当中，数字化牙科研发和医疗服务公司“微云人工智能公司”的创办人之一毛华，就是其中之一。

他和太太2019年8月把孩子送到新加坡上学。毛华说，促成这个决定有多个原因。

他说：“其中一个原因正是希望孩子们从小就确立一个全球观念，知道这个世界很精彩，由不同文化、不同肤色、不同地域的人组成，而新加坡就是一个多种族和多元文化的国家，在这里可以碰到不同国家的人，和他们在一起学习。 ”

毕晨让孩子来新求学，她认为从新加坡出发，不管是在欧美大学还是亚洲学校或者是在新加坡本地的大学，会有更广阔的选择。（图/受访者提供）

与他相似，来自中国山东的全职妈妈毕晨也是因为想让“孩子接触国际化和多元化的教育体系”，因此今年7月带着两个孩子，从青岛来到新加坡求学。

毕晨说，尽管疫情让他们的行程比原定计划推迟了一年多，而且在科学和英文课程方面也有一些困难，然而，让她欣慰的是，两个孩子来到这里很快就适应了新加坡的学习和生活。

她笑说：“每当我问他们要不要回中国去，他们总是很肯定地告诉我，他们要留在这里。”

对于未来的规划，毕晨说，若无意外，两个孩子会在新加坡读完高中，至于大学“就按照他们自己的喜好去选择”。她信心满满表示：“从新加坡出发，不管是在欧美大学还是亚洲学校或者是在新加坡本地的大学，会有更广阔的选择”。

因在本地求学需要转账，毕晨一开始就通过汇丰新加坡环球财富管理中心办理了环球转账，由汇丰中国账户转入新加坡，在新加坡的资金由专属客户经理帮忙规划管理。

在汇丰银行开设多币种账户，享有环球资金转账服务，可以更快实现多种货币*免付费转账。客户只需下载汇丰新加坡手机应用程序（App），弹指间轻松完成操作，不仅可以从新加坡轻松转账至超过20个国家或地区，也可以透过中国境内发行的银联卡跨境汇款至中国内地（仅限个人多币种账户），还可通过SWIFT转账至200多个国家或地区。

参加线上研讨会 探讨新加坡留学优势及规划

汇丰银行（新加坡）将在11月24日（星期三）傍晚6时30分至7时30分举办“立足狮城，放眼世界——谈新加坡求学优势”线上研讨会。会上将探讨留学须注意事项及如何克服留学生涯所遇到的困难，并介绍汇丰银行如何帮客户安顿好留学财务问题。《联合早报》和zaobao.sg是这场活动的媒体伙伴。

这场研讨会的四位嘉宾是：

汇丰新加坡财富管理及个人银行环球财富管理中心高级副总裁（北亚区）李芬芬

新加坡加拿大国际学校中英双语校长熊华丽

QE教育联合创办人林长达

嬿青私房菜创办人及《联合早报》副刊专栏作家王嬿青

有意参加研讨会者，可点击报名。

孩子的教育一向是为人父母者最关注的课题之一。（图/gettyimages)

孩子留学 财务规划一点通

在汇丰新加坡环球财富管理中心，有专人会根据不同的客户需求，提供财务服务的咨询。

孩子来新加坡留学，汇丰银行建议：

留学前做好财务规划，包括其家人在子女抵达新加坡前，可先为他们在银行开户。比如，若无法与孩子一起来新，除了让孩子拥有信用卡附属卡，家长也可以通过环球资金转账或银行手机应用程序直接转账，可以每月固定转账一笔生活费到孩子在本地的汇丰户头中。 确保孩子在留学期间，能享受便捷的银行服务，如环球转账、账户查询等。若不幸丢失现金和银行卡，家长可安排汇丰银行为孩子预借应急现金以及紧急替换遗失银行卡。 留学后做好未来规划。比如，汇丰银行也可以继续为学成归国的海归学子提供环球银行服务，处理回国过程中的金融事宜，帮助他们尽早实现财务独立。

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注

*大部分转账是免付费的，但中介银行或会征收费用。

【本文由汇丰新加坡环球财富管理中心呈献】