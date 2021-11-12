经济活动恢复带动 新电信半年净利倍增至9.54亿元

新电信（Singtel）业务受经济活动恢复带动，上半年集团净利同比增长一倍至9亿5400万元。集团将派发每股4.5分的中期股息。

集团昨天公布截至今年9月底的2022财年上半年业绩显示，营收同比上升3％至76亿5300万元。这要归功于澳大利亚子公司澳都斯（Optus）的移动服务营收增加，还有子公司恩士迅（NCS）的数码服务与数据中心的收入上升。

新电信集团总裁袁坤满说：“虽然冠病疫情持续不明朗，电信领域面对结构性挑战，我们已进入业务改善的复原阶段。我们坚韧的业绩凸显了这一点，也反映出多元化资产的韧性。”

推动净利劲扬105％的另一个原因是税后净特别亏损（net exceptional loss）减至290万元，远低于去年同期的3亿7100万元。

集团旗下的巴帝Airtel（Bharti Airtel）转亏为盈，推动集团基本净利（underlying net profit）上升17％至9亿8300万元。

巴帝Airtel的业绩出现大逆转，上半年税前净利贡献达到1亿4700万元，扭转去年同期的3000万元亏损，让管理层的信心大增。

新电信集团财务总监蓝道义在网络记者会上指出，印度的电信公司数量从数年前的12家减少到目前的三家，竞争锐减。此外，冠病疫情也促使人们使用数码科技，宽带网和手机的需求大增，而且印度政府也在9月为电信业者推出纾困配套，这对电信公司发展有利。

“这能为电信业创造更适宜的环境，推动数码化进程起飞，也能让三家电信公司从数码化趋势中受益并为业界提供更多数码服务和基础设施。总的来说，我们对印度的业务前景感到乐观，我们也相信这个涨势会持续。”

本地业务较逊色

印度业务创佳绩，但本地业务则较为逊色。新加坡消费者业务的营运收入同比下跌1.3％，手机销售额下跌7.9％，原因包括冠病疫情限制措施和全球晶片短缺导致手机供应受损。

袁坤满预计，晶片短缺问题会持续到集团本财政年结束为止。

集团在5G网络服务的成绩不俗，目前有20万名用户。他们使用更多数据量，为集团带来更高的用户平均收入（ARPU）。

袁坤满说：“虽然疫情带来的不确定性依然存在，但我们会继续专注于维持5G市场的领导地位，借助新兴科技和持续数码化来发展核心及新业务。”

集团的派息预计会是股息派发政策的上半部分，占2022财年基本净利的60％至80％之间。蓝道义预计，若目前的业务增长势头持续，全年股息可能同比增长20％。

集团维持今年5月发出的盈利预期。区域联号公司的派息预计为至少13亿元。包括建设5G网络的资本支出预计为24亿元，当中包含澳都斯的15亿澳元（14.8亿新元），其他业务的资本支出为8亿元。

该股周四收报2.56元，起0.39％。