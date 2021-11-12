新航次季净亏锐减82% 大幅收窄至4.28亿元

若与第一季的4亿零900万元净亏相比，新航第二季亏损额稍微增加4.6％。集团2019财年第二季则取得9450万元净利。集团第二季营收同比则大增95.4％至15亿3200万元。

客运和货运业务的改善以及没再为资产作出巨额减值，新加坡航空公司（SIA）截至9月底第二季集团净亏同比大幅收窄82％至4亿2800万元，相对于一年前同季的23亿4400万元创纪录季度净亏（包括13亿3300万元的非现金减值）。

若与第一季的4亿零900万元净亏相比，第二季亏损额稍微增加4.6％。集团2019财年第二季则取得9450万元净利。

集团第二季营收同比则大增95.4％至15亿3200万元，相对于一年前同季的7亿8400万元营收（2019财年第二季则有42亿2200万元营收）。若与第一季的12亿9500万元营收相比，第二季营收环比是扬升18.3％。第二季的营运亏损则环比增加25.9％至3亿4500万元。

新航昨日闭市后发布业绩时指出，由于航运网络扩充，集团第二季客运和货运量环比获得改善。货运营收继续提振集团的营业表现，每月营运现金流已经接近收支平衡，疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）支持着往返新加坡的航空旅行需求。

新航预期到今年12月，集团的乘客运载能力（passenger capacity）可达到疫情前的43％，覆盖疫情前的一半目的地（73个地点）。

集团今年9月份的乘客运载能力是在疫情前32％水平。

它表示，集团第二季客运收入增加1亿1800万元（+37.2％），因为客运量环比增长43.4％，高过运力的21.5％增幅。因此，乘客运载率（passenger load factor）环比增加2.6个百分点，达到17.4％。在2021年9月8日，新加坡与文莱和德国启动了首个VTL安排，促使需求上升，尤其是前往德国的需求。

第二季货运收入增加1亿2200万元（+13.9％），因为收益率仍在上升（+5.2％），而且供应链中断问题恶化加剧了行业运力的紧张情况，致使运载量有所提高（+8.5％）。

该集团预期，传统的年底货运高峰期将带来强劲的航空货运需求。

在现财年上半年，新航集团净亏同比大减75.9％至8亿3700万元，营收同比回弹73.0％至28亿2700万元，总开支仅微增1.5％至34亿4600万元，营业亏损大幅减少66.8％至6亿1900万元。

去年上半年，集团的净亏飙至34亿6700万元的纪录高位，因连续两季净亏创纪录，集团营收受疫情重创而大跌80.4％至16亿3400万元。

在现财年上半年，集团的客运收入增加5亿9800万元（+385.8％），部分被较弱的收益率抵消。随着客运航班的逐步恢复，货运能力（+49.5％）和运载量（+61.6％）的增加，货运收入增至18亿7500万元（+51.2％）创下新高。强劲的货运表现反映了空运和海运的运力紧缩，以及供应链的持续中断推动了空运需求。

新航昨日股价涨0.55％，闭市报5.45元。