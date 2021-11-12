五福寿板店 以社企精神经营 助丧家节约开销

冠病肆虐，很多家庭由于收入减少面对经济压力，殡葬业者以定价配套帮助丧家减轻负担。

推出配套已数月的五福寿板店，老板郭绪泽（63岁）说，国内疫情不稳定，造成管控措施收紧，限制吊唁人数不能超过30名，而且许多国人的收入也受到一定程度的影响，目前选择将停柩天数从五天改为三天或立刻火化的案例很多，一来恐怕吊唁人数超出当局的规定；二来是担心收到的赙仪相对减少，无法应付开支。因此，他按不同宗教信仰的需求制订数个定价配套供选择，并建议丧家只设灵两晚三天。

丧事从简，肯定会影响寿板店生意的收入，但郭绪泽还是支持丧家节约开销，有时还是他主动建议，且多数人会接受忠告。

他表示，自己做生意非谋利至上，而是从丧家角度来看丧事费用，把事业当成社会企业，以社会企业的精神来经营，所推出的定价配套价位低，没有任何隐藏费用。

从布业转至殡葬业

原本从事布业，90年代初期看到与布业相关的纺织业已成夕阳工业难以支撑下去，郭绪泽决定转往其他领域发展。

小时家贫，10多岁在布庄工作，也到寿板店兼职，帮过朋友亲戚办理丧事，累积不少的经验。1993年想要转业时，就选择了殡葬业。

他告诉自己，投入殡葬业是要帮助更多的人，让家属都有能力为往生的至亲办理后事。五福寿板店每个月办理50到60个丧事，平均一个月有约三至五个是免费施棺办理，这些都是义工或有养老院的慈善机构上门要求帮助。

郭绪泽坚持以诚意、爱心办每一个葬礼，创立公司时制定了“三不卖”原则：死因不明不卖、买棺抽佣不卖、没有诚意不卖。

郭绪泽以社会企业的精神来经营寿板店并对殡葬品的品质有自己的坚持。（受访者提供）

将盖现代化殡仪馆

谈到未来的计划，他透露，合伙人已在兀兰工业区标到一块面积达5万5000方英尺的地皮，再多一两个月就能动工兴建殡仪馆，预计三年后可落成，而建殡仪馆的前提是以低廉的价钱提供更好的服务。

他指出，丧事在组屋楼下举办是新加坡本土的殡葬文化，旧思想是要停柩在家里或组屋楼下，随着时代改变，这种想法会逐渐消失。自己打算办一间有如度假村的殡仪馆，落实现代化全新的概念，改变人们对办理丧事的想法，丧家可以在殡仪馆住宿、休息、工作，陪伴往生者，氛围温馨，能够比较宽心释怀。

五福寿板店是第二度参加邻里企业之星奖，郭绪泽说，得奖是一个肯定的荣誉。

小档案

创业：1993年

行业：殡葬业

员工：10人