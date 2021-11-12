五福寿板店 以社企精神经营 助丧家节约开销

冠病肆虐，很多家庭由于收入减少面对经济压力，殡葬业者以定价配套帮助丧家减轻负担。
推出配套已数月的五福寿板店，老板郭绪泽（63岁）说，国内疫情不稳定，造成管控措施收紧，限制吊唁人数不能超过30名，而且许多国人的收入也受到一定程度的影响，目前选择将停柩天数从五天改为三天或立刻火化的案例很多，一来恐怕吊唁人数超出当局的规定；二来是担心收到的赙仪相对减少，无法应付开支。因此，他按不同宗教信仰的需求制订数个定价配套供选择，并建议丧家只设灵两晚三天。
丧事从简，肯定会影响寿板店生意的收入，但郭绪泽还是支持丧家节约开销，有时还是他主动建议，且多数人会接受忠告。
他表示，自己做生意非谋利至上，而是从丧家角度来看丧事费用，把事业当成社会企业，以社会企业的精神来经营，所推出的定价配套价位低，没有任何隐藏费用。
从布业转至殡葬业
原本从事布业，90年代初期看到与布业相关的纺织业已成夕阳工业难以支撑下去，郭绪泽决定转往其他领域发展。
小时家贫，10多岁在布庄工作，也到寿板店兼职，帮过朋友亲戚办理丧事，累积不少的经验。1993年想要转业时，就选择了殡葬业。
他告诉自己，投入殡葬业是要帮助更多的人，让家属都有能力为往生的至亲办理后事。五福寿板店每个月办理50到60个丧事，平均一个月有约三至五个是免费施棺办理，这些都是义工或有养老院的慈善机构上门要求帮助。
郭绪泽坚持以诚意、爱心办每一个葬礼，创立公司时制定了“三不卖”原则：死因不明不卖、买棺抽佣不卖、没有诚意不卖。
将盖现代化殡仪馆
谈到未来的计划，他透露，合伙人已在兀兰工业区标到一块面积达5万5000方英尺的地皮，再多一两个月就能动工兴建殡仪馆，预计三年后可落成，而建殡仪馆的前提是以低廉的价钱提供更好的服务。
他指出，丧事在组屋楼下举办是新加坡本土的殡葬文化，旧思想是要停柩在家里或组屋楼下，随着时代改变，这种想法会逐渐消失。自己打算办一间有如度假村的殡仪馆，落实现代化全新的概念，改变人们对办理丧事的想法，丧家可以在殡仪馆住宿、休息、工作，陪伴往生者，氛围温馨，能够比较宽心释怀。
五福寿板店是第二度参加邻里企业之星奖，郭绪泽说，得奖是一个肯定的荣誉。
小档案
创业：1993年
行业：殡葬业
员工：10人