全球船运瓶颈和供应链紧张带动货运转向 新翔集团因高空运需求业绩转亏为盈

新翔集团昨天发布截至9月底的第二季业绩，集团第二季取得680万元净利，扭转去年同期的3320万元亏损，每股盈利0.6分。这也是该集团连续第三个季度取得盈利。

全球面对的船运瓶颈和供应链紧张问题，不仅没给新翔集团（SATS）带来负面影响，反而带动它的空运服务需求，令它业绩转亏为盈。

新翔集团昨天发布截至9月底的第二季业绩，集团第二季取得680万元净利，扭转去年同期的3320万元亏损，每股盈利0.6分。这也是该集团连续第三个季度取得盈利。

集团第二季营收同比上扬27.2％至2亿9390万元，这主要是因为货运、非旅行食品和安全服务取得增长。

其中，9月份货运吨公里（CTK）增长9.1％，已高于疫情前的水平。集团第二季货运收入也同比增长45％。

新翔集团总裁兼首席执行官洪纪元（Alex Hungate）在业绩汇报会上表示，货运增长主要是电子商务和冷链（cold chain）所驱动，它们都是因疫情而增长迅速的行业。

新翔集团候任总裁兼首席执行官莫智雄则指出，因冠病疫情引发的全球供应中断问题不断加剧，导致船运费大幅上扬，在某种程度上让集团的货运业务获益。

他说：“如果你要确保货物及时送到，空运确定性会较船运更高一些，所以一些人愿意为此付出更高溢价。过去空运费溢价相当于船运费的12倍，但现在它已缩小至三倍。这也使得一些人改变供应链看法，而我们是其中一个获益的行业。”

旅行相关业务仍受影响

不过，集团的旅行相关业务，仍受低航空交通量影响。

新翔文告指出，食品方案业务是在非旅行食品业务的推动下，集团第二季营收同比增加16.8％至1亿6300万元。机场服务业务是因货运量增加、游轮重新抵达以及安全服务增长，第二季营收同比扬升48.4％至1亿3030万元。

另外，集团来自联号与合资公司的盈利贡献在第二季报210万元，比去年同季比增加了1490万元，并且显著高于第一季的120万元。

文告说：“新翔集团拓展非旅行业务的策略取得成果，来自非旅行业务的营收在第二季同比增长了27％，达到集团营收的47％。”

如果不包括政府的援助，集团第二季则蒙受3010万元亏损，相对于去年同季的1亿零510万元亏损。

就半年而言，集团上半年取得1320万元净利，相比去年同期净亏7690万元，业绩明显改善。集团上半年营收同比增加29.3％至5亿6950万元。

由于营运环境不明朗，董事会为谨慎起见，不建议派发中期股息。这可让集团保留更多工作岗位，在航空业复苏时支持顾客，并追寻航空业以外的机会。

展望未来，莫智雄表示，航空业下来预计复苏，但集团会继续加大非旅行业务的投资，包括投资在区域的货运中心，以及在食品方案业务方面，推出更多知名品牌食品。

新翔集团已投资印度利雅得（Riyadh）和吉达（Jeddah）的货运中心。它也在中国天津、印度班加罗尔（Bengaluru）设立新的中央厨房，以及收购了泰国一个大型食品生产设施。

另外，集团也将紧随当前的食品消费趋势，推出替代蛋白质（alternative protein）食品。

他说：“我们在传统肉类食品方面有显著规模，但我们必须时时顺应新的消费食品趋势，因此我们决定投资并和替代蛋白质食品公司合作，包括与淡马锡旗下公司合作，制造出可供消费者享用的食品。”

新翔集团昨天闭市报4.14元，跌6分或1.43％。