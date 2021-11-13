寰邦科技 Global Testing Corporation

本栏于今年6月11日曾论及这只股票由于整个下跌过程特急，造成介于0.455元与0.53元间出现缺口，5月25日股价下探0.35元，造成介于0.35元与0.40元间出现缺口。短期回扯，股价当填补这些缺口。当时股价为0.355元左右。可是股价过后渐渐下滑，6月16日股价下试0.305元，18日更下探0.30元。6月28日股价骤然跳空直试0.45元，不但填补了上述第二个缺口，同时在介于0.405元与0.325元间留下缺口；6月30日股价迅速下试0.335元的价位，旋将此缺口的大部分填补。7月9日股价回升至0.40元，又在介于0.40元与0.335元间留下缺口；7月16日股价下跌至0.34元，几乎将此缺口全予填补。8月11日股价跳空上升至0.575元填补了上述第一个缺口，同时在介于0.505元与0.345元间留下缺口。9月1日股价上升至0.605元，接着于10月26日更升试0.71元的价位；回顾股价自2020年5月4日的0.25元上升以来，一个升势“斜向交叉”或许已经悄悄地形成。估计股价随时会完成第（四）点，过后进入第（五）点回扯以填补上述第五个缺口后，重返升势。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。