业界人士认为 气候风险将导向财务风险 奉行ESG原则对企业有利 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 气候风险将会导向财务风险，企业须要把这类风险考虑在内，而奉行环境、社会和治理（ESG）原则将对企业有利。以上是日前参与宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）首届ESG主题讲座的多名讲者所发表的看法。该信托总裁秋诗敏（Jill Smith）说：“令人惊讶的是，全球碳排放有四成来自建筑，而不是牛只、农业或交通，因此新加坡房地产投资信托（S-REIT）有必要，也有责任加强环境、社会和治理的质量。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 环境 社会和治理 宏利美国房地产投资信托 气候 气候相关财务披露特别工作组（TCFD） 考虑市场情况和公司处境后 全美世界董事会：除牌是可行做法 胜科工业7亿元收购 中国运营风能太阳能光伏资产