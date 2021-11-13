业界人士认为 气候风险将导向财务风险 奉行ESG原则对企业有利

气候风险将会导向财务风险，企业须要把这类风险考虑在内，而奉行环境、社会和治理（ESG）原则将对企业有利。

以上是日前参与宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）首届ESG主题讲座的多名讲者所发表的看法。

该信托总裁秋诗敏（Jill Smith）说：“令人惊讶的是，全球碳排放有四成来自建筑，而不是牛只、农业或交通，因此新加坡房地产投资信托（S-REIT）有必要，也有责任加强环境、社会和治理的质量。”