亚洲首席执行官加巴尼：五年内注资20亿澳元 联实积极拓展新加坡等四亚洲市场

联实亚洲首席执行官加巴尼表示，集团将更集中火力拓展生命科学和数据中心这两个新经济领域。集团接下来在生命科技领域希望透过合作方式，不仅承包施工，也会结合投资和开发管理。

冠病疫情彻底改变人们的生活及工作方式，加速数码化进程，也促进生物医疗需求，澳大利亚房地产巨头联实集团（Lendlease）顺势调整战略方向，着力发展新经济领域资产。