亚洲首席执行官加巴尼：五年内注资20亿澳元 联实积极拓展新加坡等四亚洲市场

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年11月15日 5:00 AM

加巴尼今年6月升任联实亚洲首席执行官，他表示集团专注发展新加坡、日本、中国及马来西亚这四大亚洲市场，当中又以新加坡的前景最为稳健。（陈来福摄）
加巴尼今年6月升任联实亚洲首席执行官，他表示集团专注发展新加坡、日本、中国及马来西亚这四大亚洲市场，当中又以新加坡的前景最为稳健。（陈来福摄）

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联实亚洲首席执行官加巴尼表示，集团将更集中火力拓展生命科学和数据中心这两个新经济领域。集团接下来在生命科技领域希望透过合作方式，不仅承包施工，也会结合投资和开发管理。

冠病疫情彻底改变人们的生活及工作方式，加速数码化进程，也促进生物医疗需求，澳大利亚房地产巨头联实集团（Lendlease）顺势调整战略方向，着力发展新经济领域资产。

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