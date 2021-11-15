亚洲首席执行官加巴尼：五年内注资20亿澳元 联实积极拓展新加坡等四亚洲市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 加巴尼今年6月升任联实亚洲首席执行官，他表示集团专注发展新加坡、日本、中国及马来西亚这四大亚洲市场，当中又以新加坡的前景最为稳健。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 联实亚洲首席执行官加巴尼表示，集团将更集中火力拓展生命科学和数据中心这两个新经济领域。集团接下来在生命科技领域希望透过合作方式，不仅承包施工，也会结合投资和开发管理。冠病疫情彻底改变人们的生活及工作方式，加速数码化进程，也促进生物医疗需求，澳大利亚房地产巨头联实集团（Lendlease）顺势调整战略方向，着力发展新经济领域资产。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 全球经济逐渐复苏 我国资产管理规模去年增17％ “同心居”上海点心小吃老招牌口碑相传 熟客紧随40年