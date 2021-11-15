报告：本地第三季私宅亏损交易减少至11％

本地转售私宅价格持续攀高，卖家的售屋利润增加。今年第三季亏损脱售的私宅占比环比下跌一个百分点，至11％。

根据戴玉祥产业（Edmund Tie）发表的今年第三季私宅报告，包括有地和非有地私宅的整体亏损交易占总数11％，低于第二季12％。

尽管政府在数月前收紧冠病抗疫措施，但对私宅转售价的影响不大。亏损交易从6月份的13.8％，跌至9月份的9.2％。

今年首九个月的盈利情况比疫情发生前更好，整体亏损交易为12.4％，低于2019年同期的14.3％。

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文说：“促进住宅市场交易活跃的主要原因依旧是供应充足和住房建筑工程延误，这个效应延伸到政府转售和私宅转售市场。我们相信这股转售涨势会因为经济复苏和第四季转售盈利加大而持续下去。”

业内人士：转售价持续攀高 亏损交易下跌是意料之中

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清接受《联合早报》访问时说：“获利的转售私宅交易量增加以及亏损交易下跌在意料之中，因为转售价在过去一年来不断上升。屋主能以高价卖出房子，回报也更高。”

她也说，银行贷款利率数年来保持在低位，因此多数买主的抵押贷款成本并没有增加。

政府进一步扩大疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane），蓝振文预计这会促进外国买家市场，尤其是黄金地段的转售私宅。

他指出，外国买家第三季购买的核心中央区（CCR）转售私宅占总交易量的10.5％，环比上升1.5个百分点。这些买家多数来自中国，占了高档私宅外国买家的20.8％。美国和印度尼西亚买家紧随其后，分别占14.6％和6.2％。

在新私宅方面，外国买家买下的房子数量减少。

代表高档私宅的核心中央区和代表中档私宅的其他中央区（RCR）的外国买家交易量环比下滑12.2％和16.9％。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）却在新私宅项目开盘的带动下，环比增加22％。

市区重建局上个月公布的第三季房地产数据显示，整体私宅价格今年第三季进一步增长1.1％，增幅高于前一季的0.8％。这已是私宅价格连续第六个季度环比上扬。

蓝振文认为，私宅需求会在第四季保持强劲，尤其是价格较低的郊区私宅。随着居家办公日益普及化，屋主倾向于购买离市中心较远的房子。他们也更喜欢讲究灵活设计的单位以及智能功能。