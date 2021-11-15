海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（8日）曾论及指数若以该“三角形”的高，计自其上限，可测得基本目标为3399.00点。不过，值得注意的是这只是短期回扯，然而，却没有改变指数长期走势中的C大波跌势。当时指数为3242.34点左右。见报当天指数腾空上升至3270.65点，同时在介于3250.39点于3242.34点间留下缺口。11月9日股价进一步上升至3273.54点，无奈强弩之末，竟于当天骤然下跌至3239.71点，随即将上述第一个缺口填补，接着又以近乎全天最低的3243.42点闭市，而成了“主要转向”信号。10日指数继续下滑至3218.32点，又将介于3225.16点与3219.69点的缺口填补了。11月11日指数一度下探3207.32点，12日指数一度升试3248.38点，可惜却又以近乎全天最低的3228.45点闭市，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号进入调整。由于指数处于回扯过程，因此，随时可能下调填补介于3183.10点与3173.82点，介于3122.56点与3112.05点及介于3088.70点与3083.88点的缺口。毕竟其每周一杆图中的“动力”信号目前仅在正号界域中的0.07055处，一旦进入负号界域，当有更大的跌幅了。

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