“同心居”上海点心小吃老招牌口碑相传 熟客紧随40年

50余年老招牌上海点心小吃，麦士威路熟食中心飘香。

在2012年5月进驻麦士威路熟食中心的“同心居”，以美味小点赢得食客口碑相传，也获得本地中英文媒体的青睐，摊位上展示的多篇推介文章就是一个证明。

上海籍摊主胡创尊的手艺传承自从中国南来的父亲，他说，“同心居”是于上世纪60年代由父亲创立，自己在1972年念中学时已到档口帮忙，40多年的手艺就这么一点一滴累积下来。

1994年，胡创尊正式接手经营，当时是在玛格烈通道熟食中心营业。2011年曾短暂迁移至美玲路熟食中心开档，2012年5月才落户麦士威路熟食中心现址（摊位单位：#01-92），迄今超过九年。

虽然辗转搬迁，但许多三四十年的老顾客仍不辞路途遥远，一直跟随着“同心居”的脚步前来捧场。胡创尊表示，小贩行业非常辛苦，最大的安慰是有顾客欣赏支持，带来满足感。

外卖点心带回家 口感无差热腾腾

疫情来袭，餐饮业普遍受到冲击，“同心居”通过电话外卖预订来弥补堂食销售量的减少，所以影响不是很大。

外卖能够增加，主要是因为“同心居”的点心小吃都是现做，接到订单后，按取货时间做好，顾客前来领取不必久等，带回家享用还是热腾腾的，味道口感没多大差别，满意度高，因此颇受欢迎。

数个月前完全禁止堂食期间获得政府给予80%资助，在电话订购之外也设立了外卖网站（www.tongxinju.com.sg），顾客可上网订购自取或使用递送服务，胡创尊希望有助扩大生意。

“同心居”是首度参加邻里企业之星奖，他期盼得奖能吸引更多人前来光顾。

“同心居”上海点心小吃有50余年历史，目前在麦士威路熟食中心营业。 “同心居”主打的三鲜锅贴与状元水饺。

特色小吃 本地少见

“同心居”主打的三鲜锅贴、状元水饺、酸辣汤、上海年糕，以及北京炒面/河粉等小点属于南方口味，无论是馅料、味道及烹制方式都与北方的锅贴饺子不同，在新加坡并不多见，因此面对的竞争较小，加上本地华人以南方人居多，食物适合他们的胃口，吃过的客人想解馋就会上门来。

目前的“同心居”是夫妻档，胡创尊掌勺，太太擀面皮和包饺子，另外请了两名帮手，点心小吃的制作甚至供蘸点用的辣椒酱都是自家手工包办。尽管一切靠手工现做现卖，费工又费时，数量也有限，他还是坚持不用机器产品，因为单是面皮，手工制作在口感上就占有优势，即使没即刻食用变冷了但不会变硬。

10多岁入行，现在已60余岁，胡创尊感叹接班人难找，他说，每天必须在早上9时许开始备料，才能应付午餐时段客人的需求，一直到晚上收档回到家已是午夜时分。一天要花大约16小时在档口，一般年轻人都不愿意做这行。

小档案

创业：20世纪60年代

行业：餐饮业

员工：摊主夫妻档，雇用两名员工

座右铭：顾客的欣赏是最大的满足