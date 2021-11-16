扭转连续两个月跌势 10月新私宅销量增9％至909个单位

尽管政府维持参观私宅展厅的限制，但我国在10月份推出的新私宅单位仍比9月份高出两倍，达到661个，售出的单位也增加9％至909个，扭转连续两个月的跌势，超出市场预期。

分析师预料，由于买家情绪如今更加乐观，今年11月和12月的私宅销量仍可能高于去年。

市区重建局昨天发布的新私宅预估数据显示，10月份推出的新私宅单位同比上扬56.3％，售出的单位也上升39.0％。

若包括执行共管公寓（EC）在内，推出的新私宅环比下滑6.4％至661个单位，同比则上扬56.3％。至于售出的单位环比下滑19.4％至1045个，同比则上扬50.6％。

各类私宅方面，若不包括EC，在10月份，代表高档私宅的核心中央区（CCR）推出的单位最多，增幅也最大，环比超过11倍至385个单位，售出单位增长67.3％至281个。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）推出的单位环比上扬71.4％至240个单位，售出的单位则下滑9.4％至281个。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）推出的单位环比10％至36个，售出单位跌2.5％至347个。

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清告诉《联合早报》，尽管10月份没有新私宅项目登场，参观展厅的措施也未放宽，但新私宅销量仍上扬，显示出房地产市场的韧性。

此外，虽然包括EC在内，10月份售出的单位环比下滑19.4％，但这仍是五年来最高的10月份销量。她指出，推出但还未出售的单位（不包括EC）已从1月的7233个减至10月的4725个。由于过去两年成交的集体出售项目显著下滑，明年的新私宅供应预料会下跌。

“由于担心价格会进一步走高以及未来的房屋选择会更有限，许多买家进场买房。”

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣受访时指出，组屋转售价格比私宅转售价格的增幅更大，促使更多组屋提升者进场购买私宅。

在今年首三季，拥有组屋地址的买家购买约9413个新私宅和转售私宅单位，同比增加超过84.6%。根据市建局数据，在今年首九个月，组屋转售价格上扬9.1%，高于私宅的5.3%。

在今年首10个月，共有1万零918个新私宅单位售出。分析师预料，今年全年售出的新私宅单位预料介于1万2000个至1万3000个，将创下八年来的新高。