助推动本区域食品商业化争取商机 淡马锡成立“亚洲可持续食品平台” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈紫筠 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在新加坡国际农业食品周推介仪式上致词时指出，淡马锡推出的新平台有助于推动可持续食品的采纳速度。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 淡马锡控股设立一个新的亚洲可持续食品平台，加速本区域可持续食品的商业化，争取估计可成倍增长的巨大商机。与此同时，淡马锡将和新加坡科技研究院合作，在未来三年投入超过3000万元来协助食品科技起步公司发展，尤其在替代蛋白质的领域。配合首届新加坡国际农业食品周的举行，淡马锡昨天宣布成立新公司“亚洲可持续食品平台”（Asia Sustainable Foods Platform），从多方面支持具潜能的食品科技企业，包括提供产品商业化相关的咨询服务、协助他们制造产品，以及为他们牵线和投资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡 可持续食品 杨荣文受委为创新科技独立非执行董事 Cuscaden Peak财团调高献议价 报业控股独立董事建议股东接受