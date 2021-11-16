助推动本区域食品商业化争取商机 淡马锡成立“亚洲可持续食品平台”

淡马锡控股设立一个新的亚洲可持续食品平台，加速本区域可持续食品的商业化，争取估计可成倍增长的巨大商机。

与此同时，淡马锡将和新加坡科技研究院合作，在未来三年投入超过3000万元来协助食品科技起步公司发展，尤其在替代蛋白质的领域。

配合首届新加坡国际农业食品周的举行，淡马锡昨天宣布成立新公司“亚洲可持续食品平台”（Asia Sustainable Foods Platform），从多方面支持具潜能的食品科技企业，包括提供产品商业化相关的咨询服务、协助他们制造产品，以及为他们牵线和投资。