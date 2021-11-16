淡马锡发行五年新元债券 总额3.5亿元年利率为1.8％ 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 淡马锡控股（Temasek Holdings）宣布发行总额3亿5000万元的五年新元债券，每年利率为1.8％，其中一部分供公众认购。淡马锡昨天发布的文告说，这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券，将分两批发行。3亿5000万元的债券当中最多1亿元分配给散户认购，其余2亿5000万元将配售给机构和合格投资者等。零售债券的最低认购额是1000元，之后以1000元递增。供特定投资者认购的总值2亿5000万元债券，最低认购额为25万元，之后以25万元递增。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡控股 债券 零售债券 杨荣文受委为创新科技独立非执行董事 Cuscaden Peak财团调高献议价 报业控股独立董事建议股东接受