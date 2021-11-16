淡马锡发行五年新元债券 总额3.5亿元年利率为1.8％

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年11月16日 5:00 AM

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淡马锡控股（Temasek Holdings）宣布发行总额3亿5000万元的五年新元债券，每年利率为1.8％，其中一部分供公众认购。

淡马锡昨天发布的文告说，这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券，将分两批发行。

3亿5000万元的债券当中最多1亿元分配给散户认购，其余2亿5000万元将配售给机构和合格投资者等。零售债券的最低认购额是1000元，之后以1000元递增。供特定投资者认购的总值2亿5000万元债券，最低认购额为25万元，之后以25万元递增。

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