合资8亿8300万元 凯德与腾飞瑞资打造生命科学创新园区

科学园通道1号占地3万1856平方公尺，位于第一科学园的黄金位置，就在园区的主要入口处，毗邻肯特岗地铁站。该地块上即将建成的生命科学和创新园区的总建筑面积将达到11万6200平方公尺，包括三栋相互连接的甲级建筑，一栋15层高，另两栋九层高，以及一个带有零售、餐饮和配套设施的活动广场。

凯德集团（CapitaLand Group）旗下的凯德地产公司（CapitaLand Development）和腾飞瑞资（Ascendas Reit）将联合重新发展科学园通道1号（1 Science Park Drive），以打造一个生命科学和创新园区，总发展成本8亿8300万元。这是多阶段振兴第一科学园（Science Park I）计划的一部分。

腾飞瑞资是凯德投资公司（CapitaLand Investment）的一员。腾飞瑞资将以1亿零300万元的价格，将科学园通道1号出售给该合资公司。凯德地产公司拥有该合资公司66％的权益，而腾飞瑞资则拥有其余34％的权益。

根据合作双方的联合文告，这个重新发展，将创造一个世界级的研发和创新中心，具有充满活力的工作—生活—娱乐元素，并支持第一科学园的转型。

科学园通道1号占地3万1856平方公尺，位于第一科学园的黄金位置，就在园区的主要入口处，毗邻肯特岗（Kent Ridge）地铁站。

该地块上即将建成的生命科学和创新园区的总建筑面积将达到11万6200平方公尺，包括三栋相互连接的甲级建筑，一栋15层高，另两栋九层高，以及一个带有零售、餐饮和配套设施的活动广场。

它将提供11万2500平方公尺的商业园面积和3700平方公尺的零售和餐饮用途。重新发展的科学园通道1号的总容积率为3.6倍，是目前允许的最高总容积率1.2倍的三倍。

预计2025年全面竣工

科学园通道1号预计将于2025年全面竣工，以满足新经济领域租户的需求。

凯德地产首席执行官廖茸桐表示，作为第一科学园的总发展商、拥有者和经营者，公司通过重新发展和土地集约化计划来逐渐释放这个地区的潜能，并且在今后几年将继续这么做。

腾飞房地产投资信托管理人首席执行官郑伟良表示，这项投资预期将创造约6.3％的净房地产收入收益率（net property income yield），重新创价值给腾飞瑞资的单位持有者。

重新发展的房地产在稳定出租后，腾飞瑞资将有最先权利收购其余66％权益。

腾飞瑞资昨日股价闭市报3.10元，涨0.32％。