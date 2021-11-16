华业集团 UOL Group

本栏于今年元月27日曾论及这只股票短期内当向上填补介于7.95元与7.98元的缺口，且在完成c波后，重返跌势，以填补介于7.25元与7.20元的缺口。当时股价为7.51元左右。见报当天股价继续下滑，2月19日股价竟下探7.21元。3月22日股价上升至7.87元，3月30日股价进一步升试8.03元，旋将上述第一个缺口填补。4月7日股价再度升试8.03元未果，随即于当天以“主要转向”信号结束了三波回扯中的c波。4月30日股价跳空下试7.67元，同时在介于7.75元与7.91元间留下缺口。5月17日股价下跌至7.08元，不但填补了上述第二个缺口，且于当天以“转向”信号完成图中的（a）波。6月11日股价回升至7.53元并于当天以“主要转向”信号结束了（b）波。10月5日股价终于下探6.76元完成（c）波且于该月底以“主要转向”信号，为源自2020年3月6.01元的三波回扯蜕变成一个升势“斜向交叉”的第（五）点画下句号。若以其第（三）与第（四）点的价差，计自此第（五）点，可测得基本目标为8.73元了。

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