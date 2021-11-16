Audax Visuals Pte Ltd 开发创新应用程序 造福本地房地产业

小档案

创业：2010年

行业：科技业

员工：在新中两地各设公司，新加坡团队成员23名，中国团队成员35名，包括研发与技术、销售、业务开发、项目管理与行政等部门人员。

座右铭：在创新中发展自己，在科技进步中改变世界。

新移民官文兵领导的科技公司“Audax Visuals Pte Ltd”，自2010年创办以来，一直用科技帮助地产发展商销售新房产，最近更开发创新应用程序，让打算置业的公众有一个便利的平台选购新上市的房产。

过去，Audax Visuals的业务主力是配合发展商的新房产公开预售，为示范屋单位提供立体模型、3D动画视频、虚拟现实（VR），以及增强实境（AR，即利用电脑技术将虚拟的信息添加到实境，让买家了解房屋内部可如何装潢布置）。

近两年，由于疫情来袭导致人流受限，很多发展商卖房子需要与潜在买家在线沟通、看房，并通过视频会面的形式出售房产。为发展业务不断在创新的Audax Visuals，因应需求开发了一条龙服务的网上销售系统（ECOPROP），买方可于网上浏览喜欢的单位，查看周边环境与虚拟样板间，在线选择所看中的单位，进而与发展商签署线上电子合约。

发展商、中介公司主管与旗下中介通过订阅这个平台作为销售工具，该平台系统会跟随售卖合约的签订时间自动更新，避免重复出售的情况发生，为买卖带来方便，大多数的新加坡中介公司都有订阅。

推出买家购置新屋平台

Audax Visuals刚于今年10月1日推出最新开发的买家购置新房产应用程序，方便大众选房，解决了有意购买新上市房产的公众所面对的问题，特别是针对疫情之下不能来新加坡的海外买家。

公司创始人官文兵受访时说，多年来为发展商服务，手上有相对齐全的新房产销售资料，根据这些数据和在大趋势的需求下开发了新屋信息应用程序，为公众免费提供了新加坡迄今唯一的购买新房产平台。

应用程序里有新房产项目指定中介的咨询，欲购房产者进入程序可以直接联系中介，同时，也帮助了中介直接找到买家，这个双赢的平台很受欢迎。

除了本地买家受益，平台也有助新加坡产业卖到国外。另一方面，现在已有海外发展商要求把他们的新房产项目放上平台，无形中给予想在国外置业的人士多一些参考。目前，此应用程序有中英文版本，官文兵计划开发东南亚其他国家的语言版本，进一步将平台推广到这些地方。

Audax Visuals Pte Ltd最近代理了中国深圳Pudu公司生产的智能机器人。

代理智能科技产品

Audax Visuals近年也代理了两项硬件产品，2019年底开始代理中国广州生产的MAXHUB智慧会议白板，是该多功能产品（具视频会议功能、智能互动功能、无线传屏功能与批注功能）在新加坡的唯一总代理。

该智慧白板拥有内置摄像头，开视频会议时，镜头对准所有与会者，可以多人连线与会。此外，可随时方便地进行无线投频，并能取代白板，在电视屏幕上书写批注。由于拥有非常全面的综合一体功能，多间学校、培训中心与企业都是批量采购作为教学或开会用途。

今年年中，Audax Visuals还代理了中国深圳Pudu公司的五款智能机器人，分别有不同的服务功能如迎宾、送餐、收碗盘、消毒等。

官文兵表示，公司接下来将继续探索、研究和引进新的技术与高科技产品，为公司的发展带来更多的机遇。