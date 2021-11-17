乌节区永久地契新豪宅 尊享卓越地理位置

近来，全球天然气价格飞涨，原材料价格攀升的挑战也日益严峻，精明的投资者纷纷寻找优质的房产避险。应对通胀，专家们通常给予的一大建议就是购置房产和贵重金属避险，因为房地产和贵重金属为有限资源，在货币供应过量和物价飞涨的时候，能起到保值作用。



新加坡的经商便利、政治稳定和低税率，向来被富豪们视为最好的财富“避风港”。上个月的新闻报道披露，单单是今年首9个月，新加坡卖出的新私宅销量已突破1万零111个，超越去年一整年售出的9982个。今年首9个月的私宅价格也上涨了5.1%，超越去年全年的2.2%涨幅。

疫情期间，已有许多富豪虚拟浏览本地的房地产项目，期待新加坡一开放就飞抵进行交易。最近，新加坡逐步开放边境，允许已接种疫苗旅客入境，这预计将掀起新一波的买气。这些买家相信，越早进场将能抢占先机，走在大势的前头，掌握更好的主导权。

由TSKY Cairnhill Pte Ltd倾力打造，位于经禧坡16号（16 Cairnhill Rise）的禧盈轩（Cairnhill 16）豪华住宅项目，即将在11月27日推出，预计将成为乌节路周边的豪宅新标杆。无论投资或自住，这个新项目都拥有过硬的条件，能够经得起精明投资者的各种审视。

位于历史悠久的富人区

众所周知，新加坡地少人稠，乌节路作为新加坡最旺的购物大街，更是寸土如金。乌节路周边的房地产供应极度稀缺，因此价格一直居高不下。禧盈轩位于经禧坡，紧贴乌节路，正是岛国最顶级的富人区。



Cairnhill地名源自殖民地时代一位豆蔻农场主人Charles Carnie，他在乌节路临近的山丘上经营豆蔻农场，因此山丘被称为Carnie's Hill，地区也变成Cairnhill。

到了1900年，这一片山丘成为许多经商致富的华人、欧洲人、犹太人、阿拉伯人等建造住所的首选，包括新加坡著名的橡胶大亨陈嘉庚和著名银行家陈振传都曾居住在此。如今，不少医生、律师、建筑师等专业人士也选择Cairnhill，这些专业菁英为此地增添了独特都会魅力。一个世纪以来，Cairnhill已成为新加坡优越地理位置的代名词。

属于稀缺的永久地契

禧盈轩属于稀缺的永久地契产权，这也就是说，它将是一个能够世代传承、无限持有的房产。



新加坡自2007年便不再推出永久地契土地供发展商招标，因此永久地契土地成为不再增长的稀缺资源。物以稀为贵，新加坡经济越发达，国家越强盛，这些稀缺资源的价值也越高。

目前，市中心的房产供应大多属于99年地契，这类房产的缺点是，地契期满后就不再属于屋主，必须归还给政府。因此，99年地契的房产在使用20年后，价值可能递减；使用超过40年后，买家也会开始避开，因为地契时间剩余不到60年，在银行贷款和使用公积金方面是有不少限制的。

相对来说，永久地契房产则是可以世世代代传承的家族产业，因此各国富豪都喜欢到新加坡来购置永久地契房产。屋主可以不受限地动用公积金，银行也不会施加贷款限制。多年后，如果有发展商想要收购地皮，由于不需要补地价（来更新地契），因此永久地契房产的业主往往能够通过集体出售获得更可观的回报。

地理位置卓越

禧盈轩位于繁华的乌节地带，可轻松步行至新加坡最旺的购物商场，如百利宫、义安城、ION等。（图/商家提供）

英华小学（经禧）（上图）和圣玛格烈小学（下图）位于禧盈轩一公里距离的范围内。（图/商家提供）

禧盈轩位于乌节路旁的经禧坡16号，也就是整个岛国最核心的卓越地理位置。在这里，时时刻刻都能感受到这座繁华都会的缤纷多彩和时尚潮流的蓬勃脉动。

一踏出家门，就能轻松步行到百利宫、义安城、ION等购物商场。这里有来自世界各地，最时尚最独特的美食、名牌精品和贴心服务，由伊丽莎白医学中心和百利宫组成的世界级医学中心也近在咫尺。

此外，就在一公里的范围内，家长们就可为学龄孩童找到知名学府，如：英华小学（经禧）（Anglo-Chinese School (Junior)）和圣玛格烈小学（St Margaret's Primary School）。

禧盈轩临近乌节路地铁站的三个出口，对外四通八达，前往中央商业区、滨海湾，乃至樟宜机场都十分便利。

环境清幽

Cairnhill虽紧贴乌节路，却享有闹市中难得的私密与安静，四周绿意葱葱，宛如热带的伊甸园。



禧盈轩致力于与周围环境的自然融合，因此绿化方案获得了新加坡建设局的绿色建筑标志金奖肯定。整栋公寓内的绿化面积超过40%，不但装置各种节能电灯、冷气和电器，还设有再循环垃圾槽，以及电动车充电设施。

一回归家门，就像进入世外桃源，忘却都市的繁华喧嚣，置身于一片至美的自然景观之间。

只有少数幸运儿可拥有

禧盈轩仅供少数幸运儿享受，只有39户单位，前台能为住户提供贴心服务，如预约和预订餐厅。（图/商家提供）

禧盈轩仅有39户单位，独享私密性和专属性，只有非常少数的幸运儿可以拥有。这39户单位分布在15层楼，所有单位都有私人电梯直通单位，一出电梯就是回家。

禧盈轩的前台也将为住户们提供各种贴心服务，包括餐饮预订、交通预约、家政服务安排等。

独具匠心的建筑设计

住户下车的抵达处，波浪形的地面设计，与冷色调的幕墙和温暖的木质材质形成对比，打造出现代化的优雅品味。（图/商家提供）

高贵与精致是在每一丝的小细节中流露出来的，在冷静的色彩、简洁的线条和卓越的工艺协调下，禧盈轩完美地展示了低调的奢华。

两个空中花园和屋顶花园，绿植如瀑布般自然垂下，不但提高了禧盈轩的绿化空间，也让整栋建筑在视觉上更显开阔。住户下车的抵达处，波浪形的地面设计，与冷色调的幕墙和温暖的木质材质形成对比，打造出现代化的优雅品味。

设施多样化

禧盈轩碧波粼粼的游泳池畔是繁茂的绿荫和热带花卉。（图/商家提供）

禧盈轩的设施多样化，碧波粼粼的游泳池畔种满繁茂的绿荫和热带花卉。另一侧的儿童泳池和悬浮的绳索游乐场，孩子们尽情嬉戏，享受快乐的童趣。两个水池中间是一棵极具特色的大树拔地而起，而一个具艺术雕塑风格的观景凉亭，巧妙把大树包围住。

水力按摩池被藏匿在一片繁茂的绿荫中，绿植从棚架如瀑布般垂下，形成一道天然的幕帘，不但时间彷佛凝结，烦恼也在此消失。

屋顶露天平台设有两个户外用餐区，可以举办私人派对，邀请亲朋戚友在潺潺水声中，享受美味的烧烤食物。（图/商家提供）

禧盈轩的地面层和二楼均设有健身设施，供屋主锻炼体能，7楼的图书室还可以静静阅读。屋顶的露天平台分出两个户外用餐区，适合举办私人派对或聚会。白天，这两个用餐区可鸟瞰城市美丽的风景线，夜幕低垂时，则可在星光下、潺潺水声中，享受丝丝凉风和美味的铁板烧或烧烤食物。

工艺奢华高贵

禧盈轩的户型实用，天花板挑高让视觉更开阔，所配置的都是最顶级的名牌器具。（图/商家提供）

禧盈轩的每个户型都非常实用，起居室和餐厅左右对称，方便屋主视个人喜好量身定制家具。同时，天花板全部设计成超高挑高，部分户型的天花板甚至高达4.2米，不但让空间更宽敞，也尽可能将美丽风景揽入眼帘。

在幕墙的包围下，所有户型的主卧房都拥有无框、无死角的全景视野。所有卫生间配置德国著名品牌Grohe镀铬洁具。厨房则采用VZUG的电器，是顶级的厨房设计首选。为了生活便利，禧盈轩的屋主也使用智能家居设置，远程控制公寓内的电灯、冷气等设施。

禧盈轩将在11月27日推出，参观示范单位必须提前预约，请拨打热线电话：8511 8888

示范单位位于：1 Peck Hay Road, Singapore 228305

要了解更多有关禧盈轩的详情，可浏览网站： https://cairnhill16.sg/

【本文由禧盈轩 Cairnhill 16呈献】